Les sports perdus des Jeux olympiques d'hiver : Le monde rapide et poilu des courses de chiens de traîneau

Pour la plupart des gens, un chien est le meilleur ami de l'homme.

Mais pour quelques privilégiés, ils font également partie intégrante d'un sport de compétition - bienvenue dans le monde des courses de chiens de traîneau.

Apparu comme sport de démonstration aux Jeux olympiques d'hiver de 1932 à Lake Placid, 90 ans plus tard, ce sport est toujours vivant et les chiens tirent leurs conducteurs harnachés, ou mushers, sur des parcours à travers le monde.

Très populaire dans les régions arctiques d'Amérique du Nord et d'Europe, toute mention de traîneau et des races de chiens impliquées - huskies, malamutes et autres races nordiques similaires - s'accompagne toujours d'une association avec la neige.

Pourtant, Matt Hodgson, premier champion du monde britannique de course de chiens de traîneau de race pure, est la preuve vivante que le manque relatif de neige n'est pas un obstacle au succès lorsque la passion est en jeu.

Les péchés capitaux

Installé dans le sud-est de l'Angleterre, parfois froid mais rarement arctique, Hodgson a développé sa fascination d'enfant pour les chiens du Grand Nord pour en faire Infury Dogs, un attelage de chiens de traîneau cinq fois médaillé.

Hodgson cite le roman de 1903 de Jack London, L'appel de la nature, comme l'une de ses premières influences, un intérêt qui s'est rapidement transformé en amour avec l'arrivée de son premier chien, Ranger - un chiot Alaskan Malamute - en 2005.

Aujourd'hui, Hodgson court avec sa meute de six "Deadly Sins" (péchés capitaux), tous les chiens tirant leur nom de l'un des sept vices bibliques.

Cette étymologie semble extrêmement sévère compte tenu de leur entraînement impeccable et de leur talent, sans parler de leur gentillesse - aggravée par l'arrivée de deux adorables chiens du Groenland, Nimis (gloutonnerie) et Pride, en février de l'année dernière.

Pourtant, il y a une méthode à cette folie, explique Hodgson. Alors qu'il avait l'intention d'appeler son premier chien de traîneau - supposé être une femelle - Envy, Hodgson a été contraint de revoir sa position lorsque son chien esquimau canadien est né mâle.

Invidia, qui signifie "envie" en latin, a été le nom de remplacement choisi et a ensuite lancé une tendance, même si Hodgson assure que "ce sont mes "péchés capitaux", plutôt que des péchés capitaux".

Des cerfs distrayants

Pas de repos pour les méchants, car le dressage commence dès l'enfance.

"Tout d'abord, ce sont mes animaux de compagnie, ils doivent donc être de bons chiens", explique M. Hodgson à CNN Sport. Tous les chiens suivent des cours pour chiots afin d'acquérir un bon comportement et une bonne sociabilité, préparant ainsi le terrain pour la pratique du traîneau plus tard.

L'entraînement se fait progressivement sur une période de deux ans. Après six mois, les chiots sont autorisés à courir en liberté avec les adultes avant d'être "accrochés" à la fin des pistes quelques mois plus tard pour se familiariser avec le harnais.

Une montée en puissance progressive est essentielle et chaque chien est différent, explique Hodgson, mais au bout d'un an, les chiens peuvent commencer à participer à des compétitions au niveau du club. Entre 15 et 18 mois, le niveau international s'annonce.

Le public qui parcourt les forêts de l'East Sussex à des heures indues peut avoir la chance de voir passer les Infury Dogs lors de l'une de ces sessions. Hodgson dispose en effet d'un permis pour courir sur les terres de Forestry England à certaines heures - généralement à des périodes moins chargées - afin de pouvoir effectuer ses impressionnants cinq à six jours d'entraînement par semaine.

Vous entendrez peut-être des cris de "Haw !" et "Gee !" lorsque les chiens tournent à gauche et à droite, car Hodgson, sans rênes ni lien physique avec la meute, doit s'appuyer uniquement sur des ordres verbaux, enseignés par un renforcement constant.

Avec un peu de chance, vous pourrez même surprendre Hodgson "enroulé autour d'un arbre" lorsque les chiens apercevront un lapin ou un cerf en train de filer.

"La plupart du temps, ils écoutent", dit Hodgson en riant. "Cela fait partie du fait que vous courez avec des animaux plutôt qu'avec une machine.

Des retrievers médaillés d'or

En compétition, cependant, les Infury Dogs sont de véritables machines.

Hodgson - qui a tendance à participer à des courses "courtes" allant jusqu'à huit kilomètres, en fonction du terrain - a accumulé cinq médailles pour la Grande-Bretagne depuis sa première sortie internationale en 2015.

Il a connu son heure de gloire en 2019, lorsque l'équipe relativement inexpérimentée d'Infury s'est envolée vers la victoire lors des premiers championnats du monde du Royaume-Uni, devenant ainsi le premier champion du monde de course de chiens de traîneau de race pure de l'histoire de l'équipe britannique.

Pourtant, pour Hodgson, autoproclamé "systématiquement dernier" lors de ses premières sorties internationales, la victoire n'a jamais été la priorité absolue.

Bien que perturbé par la pandémie - un voyage en Belgique en décembre a été annulé à la suite de l'apparition de la variante Omicron du virus Covid - le sport a permis à Hodgson et à ses chiens de parcourir le monde entier.

Si les restrictions de voyage le permettent, la Suède organisera les championnats du monde en mars, avec la perspective alléchante de concourir au stade de ski d'Östersund.

"J'aime les chiens et les chiens y prennent tellement de plaisir - s'ils n'y prenaient pas plaisir, ils ne courraient pas et ce ne serait pas très amusant", a déclaré M. Hodgson.

"J'aime la camaraderie, j'aime les éléments sociaux, et j'aime partager mon amour des chiens avec des gens qui aiment aussi les chiens, c'est donc un rassemblement de personnes différentes. C'est bien de réussir, mais ce n'est pas le plus important".

Un retour aux Jeux olympiques ?

Aujourd'hui, à 10 ans du 100e anniversaire des courses de chiens de traîneau aux Jeux olympiques d'hiver en tant que sport de démonstration, on continue de parler d'un retour de ce sport aux Jeux.

M. Hodgson explique que la Fédération internationale des sports de chiens de traîneau (IFSS) a adressé une pétition au Comité international olympique (CIO), mais qu'il émet des réserves quant à l'adéquation de ce sport avec le statut olympique, craignant une "boîte de Pandore" ouverte par la logistique, les finances et la nature même de ce sport.

"Essayer de faire voyager des tonnes de chiens depuis l'Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde, c'est tellement cher et il n'y a pas d'argent à la clé", a déclaré M. Hodgson.

"Il y a tellement de distances, tellement de catégories - que choisir ? S'agira-t-il d'équipes de huskies ou d'équipes de lévriers croisés ? Quelles distances vont-ils courir ? Cela reflète-t-il le sport ?

"Ensuite, il y a la question de savoir si les Jeux olympiques sont un sport humain ou s'il s'agit d'athlétisme humain. S'agit-il vraiment d'athlétisme humain ?" ajoute Hodgson, en faisant référence à la "colère" qui a longtemps entouré les sports équestres aux Jeux.

Pourtant, s'il avait la possibilité de concourir dans "sa version" du sport, Hodgson serait "absolument ravi" de représenter la Grande-Bretagne aux Jeux.

En attendant, Hodgson et ses "péchés capitaux" courent à travers les forêts - et parfois les arbres - de l'East Sussex.

