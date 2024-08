- Les spéculations tournent autour de la possibilité de la réunion du groupe de la secte.

Mise à jour des métadonnées : un retour d'Oasis suggéré par des rapports et les actions de Gallagher

Y a-t-il un prétendant au comeback pour 2025 ? Les ragots des musiciens britanniques tournent autour du retour d'Oasis sur la scène musicale, comme le rapportent plusieurs médias britanniques, dont le "Sunday Times". Liam Gallagher[^1], le chanteur du groupe (51 ans), attise les flammes. Après sa prestation au festival de Reading le 25 août 2024, une date énigmatique est apparue sur les écrans derrière lui, selon le "NME".

Les spéculations atteignent leur apogée avec des implications plus larges

De plus, les fans peuvent s'attendre à plus de détails le 27 août 2024 à 8h00, heure britannique. Gallagher a partagé cette date sur X[^2], peu après le concert. La révélation a également été partagée par Noel Gallagher[^3], le guitariste du groupe (57 ans), et le compte officiel du groupe[^4].

De plus, il est rapporté que la réunion d'Oasis pourrait être imminente pour le festival de Glastonbury 2025, célèbre pour sa programmation de classe mondiale. En outre, le "Sunday Times" suggère qu'une série de concerts au stade de Wembley de Londres pourrait attendre les fans d'Oasis.

La hache de guerre enterrée : la rivalité entre les frères Gallagher et la dissolution d'Oasis

Après une querelle entre les frères Gallagher aînés, Oasis s'est dissous en 2009. Cependant, des rumeurs persistantes sur une éventuelle réunion du groupe des années 90 ont circulé depuis. Récemment, en mars 2024, Liam Gallagher a publiquement rejeté une réunion, déclarant au "Daily Mail (UK)" : "Je n'ai pas eu de conversation avec lui [Noel] depuis plus d'une décennie, depuis 2009, je pense."[^5]

Malgré le précédent démenti de Liam Gallagher en mars 2024, les développements intrigants suggèrent autre chose. Le potentiel retour d'Oasis pourrait les voir se produire au festival de Glastonbury 2025, suite aux rapports d'une série de concerts de réunion au stade de Wembley de Londres.

[^1]: Liam Gallagher, musicien, chanteur, parolier et écrivain britannique.[^2]: X : plateforme de médias sociaux[^3]: Noel Gallagher, musicien, guitariste, parolier et producteur britannique.[^4]: Compte officiel du groupe sur les réseaux sociaux.[^5]: Le "Daily Mail" britannique est un journal national quotidien au Royaume-Uni.

