- Les spéculations infondées sur mon implication dans le vote décisif sont infondées.

Le gouverneur équivalent de Thuringe, Bodo Ramelow (du Parti de Gauche), a écrasé les rumeurs selon lesquelles il pourrait utiliser son vote parlementaire pour aider une alliance CDU, BSW et SPD à obtenir une majorité. Il a déclaré négligemment à l'agence de presse allemande à Erfurt : "Ce ne sont que des sottises qui circulent." Ramelow n'a pas l'intention de quitter son parti ou son groupe, ni de s'abstenir ou de prendre d'autres mesures pour obtenir des majorités en tant que chef du parti et candidat principal. "C'est ignoble de propager des rumeurs infondées."

Le sexagénaire, qui a dirigé une coalition rouge-rouge-verte pendant une décennie avec une courte pause, a souligné que, selon les résultats de l'élection d'État, le chef de la CDU Mario Voigt était le prochain dans la file d'attente. Le parti de Ramelow, la Gauche, est ouvert aux discussions, "si M. Voigt se manifeste". La CDU a obtenu le plus de voix démocratiques, lui donnant le droit de former le gouvernement.

Différents médias ont suggéré, compte tenu de la situation délicate de la majorité, que Ramelow pourrait quitter le groupe de la Gauche pour aider la CDU, BSW et SPD à obtenir une majorité grâce à son vote. Au parlement d'État d'Erfurt, il y a 88 sièges, et une impasse : les trois partis détiennent collectivement 44 sièges, ce qui signifie qu'ils sont au moins une voix en dessous de la majorité. Le groupe le plus puissant au parlement d'État est l'AfD, dont les membres totalisent 32 sièges.

