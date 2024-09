Les spectateurs sont en colère, les flammes s'élèvent, l'Atlético remporte une victoire tardive sur le Real pendant le match.

Dans le derby entre Atlético et Real Madrid, le match est resté sans histoire pendant une longue période. Cependant, Real Madrid a réussi à prendre l'avantage, mais Atlético a égalisé plus tard après une longue pause due à des troubles dans les tribunes. Un but égalisateur tardif et un carton rouge ont mis fin à la rencontre.

Dans cette rencontre équilibrée, Real Madrid a temporairement pris l'avantage (1-0) grâce à un but d'Eder Militao à la 64e minute. Mais Atlético a trouvé un moyen de revenir dans le match, avec Angel Correa qui marque l'égalisation à la 95e minute.

Le match a été arrêté après l'avantage de Real Madrid en raison de troubles dans le public. Thibaut Courtois, ancien gardien d'Atlético qui a joué pour le club de 2011 à 2014, a fait face à des réactions hostiles des fans. En réponse, Courtois a levé le poing vers les ultras, ce qui a entraîné le lancement de briquets vers lui, bien qu'ils aient manqué leur cible. Malgré une annonce dans le stade, les fans ont continué à perturber le match. L'arbitre Busquets Ferrer a finalement décidé d'arrêter le match après 68 minutes. L'entraîneur d'Atlético, Diego Simeone, et le capitaine Koke ont tenté de calmer les supporters mécontents.

Après un retard de 16 minutes, le match a repris, mais il n'a pas fallu longtemps avant que les tensions ne s'intensifient sur le terrain. Real Madrid a exercé une forte pression pour marquer un but, grâce à leur supériorité numérique due à une blessure de la star Kylian Mbappe. Cependant, ils ont dû attendre les dernières minutes du match avant que Correa ne marque l'égalisation, avec Antonio Rudiger levant le drapeau hors-jeu comme dernière ligne de défense. Dans un rebondissement controversé, le milieu de terrain d'Atlético, Marcos Llorente, a été expulsé pour une faute rude sur Fran Garcia.

Entre-temps, le milieu de terrain d'Atlético, Antoine Griezmann, a célébré sa 500e apparition en première division espagnole aux côtés de ses coéquipiers qui ont remporté un point tardif. Dans la foulée, Real Madrid a réduit l'écart avec le Barça à un point au lieu de trois, tout en conservant leur record invaincu dans toutes les compétitions cette saison.

Malgré les perturbations causées par les fans enflammés de la Liga espagnole, Real Madrid a brièvement mené le derby de la Liga espagnole grâce au but d'Eder Militao. Cependant, l'avantage a été de courte durée, car Atlético a répondu avec un but égalisateur d'Angel Correa, les laissant à égalité au classement de la Liga espagnole.

