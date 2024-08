- Les spectacles reprennent au château de Neuschwanstein

Le groupe de spectacle Neuschwanstein Performance amène à la vie, du 21 au 25 août, ce qui attire les mélomanes à Schwangau, Allgäu depuis plus de quatre décennies : des spectacles au château de Neuschwanstein. Et cette fois-ci, avec une touche toute neuve.

"Les événements en soirée débuteront pour la première fois en tant que spectacle en plein air", déclare un représentant de l'administration des palais et lacs de Bavière, qui possède le château. Plus de 500 places VIP et des concerts de groupes de renom comme les Chart Chamber Artists ou la jeune Philharmonie de Berlin sont prévus.

"Le Doc de la montagne" est de la partie

Chaque soir, la scène sera consacrée à un thème donné, comme "Sauter et Liberté", "Coucher de soleil et Adieux" ou "Légendes et Contes", selon les organisateurs. On attend également sur scène des animateurs et conteurs comme l'acteur Hans Sigl, célèbre pour la série ZDF "Le Doc de la montagne", et des chanteurs comme la soprano Vera-Lotte Boecker.

Les spectacles au château de contes de fées faisaient partie intégrante du calendrier annuel du château de Neuschwanstein jusqu'en 2015. Depuis 1970, des concerts classiques annuels appelés "Schlosskonzerte" étaient organisés dans la salle de musique du bâtiment historique. Cependant, ils ont été mis en pause en raison de la rénovation presque terminée des chambres royales en cours.

L'État libre de Bavière a déboursé 20 millions d'euros pour ces rénovations de chambres au cours des sept dernières années, menant à cette série d'événements en plein air.

