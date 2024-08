- Les spectacles annulés de Swift: "Tragédie évitée"

Suite à l'intervention des enquêteurs, comme l'a déclaré le ministre de l'Intérieur autrichien Gerhard Karner (ÖVP), une tragédie a été évitée lors des concerts prévus de Taylor Swift à Vienne. "Une catastrophe a été évitée", a déclaré Karner lors d'une conférence de presse. "La situation était grave et elle l'est toujours." Le ministre a fait référence au niveau d'alerte terroriste actuel du deuxième plus élevé en Autriche. La réussite de l'enquête a été considérablement contribuée par la coopération internationale des services de renseignement. Outre les deux suspects arrêtés, une autre personne a été interceptée pour interrogatoire. Aucun autre suspect n'est recherché.

Le principal suspect, âgé de 19 ans, avait quitté son emploi le 25 juillet et avait laissé entendre qu'il avait "de grands projets", a déclaré le directeur général de la sécurité publique Franz Ruf. Le deuxième suspect, âgé de 17 ans, avait mis fin à sa relation avec sa petite amie. Les deux suspects semblaient prêts à mourir, selon Ruf.

Les investigations ont révélé que le jeune homme de 19 ans, radicalisé, avait planifié des attaques et ciblé les spectacles de Swift dans la capitale autrichienne. En prévention, les trois événements de masse prévus pour cette semaine ont été annulés quelques heures seulement avant le premier spectacle prévu jeudi. Selon le gouvernement autrichien, le niveau de menace était "très sérieux".

Le principal suspect, d'origine française, avait exprimé des intentions de grandeur avant de quitter son emploi. La coopération internationale des services de renseignement a joué un rôle crucial dans la déjouement du complot terroriste.

