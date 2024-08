- Les spécialistes suggèrent qu'une situation d'urgence pourrait conduire à l'adoption de restrictions aux frontières.

À la suite de l'incident préoccupant de Solingen, les politiques et les spécialistes sont engagés dans des discussions concernant le renforcement potentiel des réglementations sur l'immigration proposées par le chef de file de l'Union Friedrich Merz. En conversation avec le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD), Merz, en tant que président de la CDU, a recommandé plusieurs mesures, notamment la possibilité pour l'Allemagne de déclarer l'état d'urgence national pour renforcer le contrôle des frontières en raison du mépris persistant du règlement de Dublin. Les experts en droit et les spécialistes de la migration ne rejettent pas la viabilité de cette proposition.

CDU : le protocole de Dublin "effondré et défaillant"

Conformément au règlement de Dublin, les demandes d'asile en Europe doivent être déposées dans le pays d'entrée initial. Théoriquement, cela signifie que seuls quelques-uns, comme les passagers aériens, pourraient entrer en Allemagne, mais le système a reportedly échoué, selon un document de politique de la CDU publié mardi.

During the press conference, Merz referred to the Treaty on the Functioning of the EU. In cases where border repatriations cannot occur due to European legal constraints and resolutions are impossible at the European level, Germany may declare a national emergency. "Subsequently, the national law of the Federal Republic of Germany assumes precedence over European law, as stipulated by the EU Treaty," Merz stated.

Paul Kirchhof, a former judge at the Federal Constitutional Court and constitutional law expert, suggested that Merz might have referenced Article 78 of the EU Treaty. This clause discusses the possibility of "temporary measures" for member states experiencing a crisis as a result of a sudden influx of third-country nationals.

L'Allemagne agit seule ?

"This signifies that Germany would cease to comply with current EU regulations, instead opting for autonomous action," explained constitutional law specialist Volker Boehme-Nessler. While this option may be drastic, it could serve as a sensible, albeit short-term, resolution. Germany could subsequently limit refugee numbers and exert greater pressure on the EU to establish an effective distribution system.

Daniel Thym, an EU law specialist at the University of Konstanz, acknowledges the existence of Article 72 of the EU Treaty, which grants EU member states authority "for the upkeep of public order and the defense of internal security." Departures from EU regulations are permissible, asserts Thym, but subject to the European Court of Justice.

Regrettably, previous attempts have been unsuccessful. The risk associated with this procedure is substantial.

CDU : le droit européen encourage les rapatriements aux frontières

Dans son document, la CDU affirme que le droit européen prévoit les rapatriements aux frontières, une affirmation souvent contestée. Pour clarifier cette question, les Démocrates-chrétiens ont depuis longtemps plaidé en faveur de modifications des réglementations européennes. Selon la CDU, la situation de sécurité en Allemagne et en Europe s'est détériorée, et les réglementations sur l'asile de l'UE dépendent de la préservation de l'ordre public et de la sécurité intérieure.

Merz rejette les opinions opposées.

Outre la déclaration d'état d'urgence national, la CDU préconise également l'expulsion des réfugiés syriens et afghans soumis à l'expulsion, ainsi que l'arrêt des demandes d'asile en provenance de Syrie et d'Afghanistan. Le parti affirme que cela n'est pas une tentative de modifier les lois sur l'asile dans la Loi fondamentale. "Une politique cohérente consistant à refuser l'entrée aux frontières aux individus ne disposant pas de permis d'entrée valables mettrait efficacement fin aux demandes d'asile en provenance de Syrie et d'Afghanistan", a déclaré le parti. During his press conference, Merz dismissed arguments that legal restrictions might prohibit the CDU's proposals: "What is not allowed, is no longer acceptable to the public."

Thym suspecte que la stratégie de la CDU repose sur la croyance que la fermeture des frontières allemandes pourrait déclencher une réaction en chaîne, potentiellement suscitant un sentiment d'isolement et incitant à une baisse temporaire de la migration irrégulière, même si la frontière ne peut être complètement scellée ou si les tribunaux manifestent de la résistance.

Ruud Koopmans, responsable du département Migration du Wissenschaftszentrum Berlin, a publié une déclaration sur X: "Personne qui entre en Allemagne de manière irrégulière n'a besoin de protection. Ils ont déjà été protégés dans plusieurs pays. En revanche, de nombreuses personnes réellement dans le besoin de protection n'atteindront jamais notre pays. Cette vérité devrait constituer la base d'une réforme globale de l'asile."

La déclaration d'un état d'urgence concernant la migration est considérée comme "une alternative viable", a déclaré Koopmans, citant des intentions similaires dans des pays voisins tels que les Pays-Bas, où le nouveau gouvernement de droite est en train de développer une initiative correspondante au niveau de l'UE, en se basant sur la pénurie de logements.

La Commission devrait examiner soigneusement la proposition de Merz de déclarer l'état d'urgence national, car elle pourrait avoir des implications significatives pour le droit de l'UE et le contrôle des frontières. Compte tenu des affirmations de la CDU selon lesquelles le droit européen permet les rapatriements aux frontières et de l'état actuel du règlement de Dublin, la Commission pourrait devoir réévaluer sa position sur les réglementations sur l'immigration.

