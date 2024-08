- Les spécialistes révisent leur opinion: les chauves-souris méritent une protection plutôt qu'une peur

Chauves-souris, Porteurs de Maladies, Propagateurs de Malheurs - il y a de nombreuses idées reçues concernant ces petites créatures volantes connues sous le nom de chauves-souris. Lors de la Nuit des Chauves-souris, qui a lieu du 24 au 25 août, les conservateurs de la nature cherchent à démêler ces mythes et à fournir des informations précises. La Nuit des Chauves-souris est célébrée dans 38 pays dans le monde, avec l'Allemagne qui y participe grâce à l'association de conservation de la nature Nabu.

La pandémie de COVID-19 a entaché la réputation des chauves-souris, selon les conservateurs de chauves-souris. "A ce jour, il n'y a aucune preuve solide indiquant que les chauves-souris sont les porteurs du coronavirus", a déclaré Andreas Streit, secrétaire exécutif d'Eurobats, l'accord pour la conservation des populations de chauves-souris en Europe. Streit, s'adressant à l'agence de presse allemande, a souligné que les chauves-souris étaient plus menacées qu'inquiétantes.

Déclin des populations importantes

Les populations de chauves-souris ont connu une baisse notable ces dernières années. Certaines espèces sont au bord de l'extinction, selon Nabu. Les pratiques agricoles intensives, l'utilisation de pesticides et la diminution des insectes ont détruit la source de nourriture des chauves-souris, selon Nabu en Basse-Saxe. De plus, il y a moins d'abris disponibles pour ces chasseurs d'insectes nocturnes. Selon les conservateurs de la nature, des habitats essentiels tels que les greniers sont scellés, les arbres anciens sont abattus et les grottes, les caves ou les bunkers sont comblés.

Wolfgang Rackow, expert en chauves-souris de Nabu Osterode/Harz, n'a pas pu confirmer lesquelles des 18 espèces natives de Basse-Saxe étaient touchées. La liste rouge des mammifères menacés de Basse-Saxe n'a pas été mise à jour depuis 1991, soit il y a 30 ans. Selon le ministère de l'Environnement de Basse-Saxe, une mise à jour ou une refonte de la Liste rouge pour les mammifères est en cours.

Elles ont besoin d'habitats optimaux

Les chauves-souris servent de baromètre qui reflète la santé d'un écosystème, a déclaré Andreas Streit d'Eurobats. En tant que mangeurs d'insectes, elles ont besoin d'habitats optimaux. "Si l'avenir semble sombre pour les chauves-souris, il l'est aussi pour le paysage". Ainsi, la protection de ces animaux menacés est plus importante que jamais. Chacun peut aider à leur protection : installer des nichoirs à chauves-souris en tant que quartiers supplémentaires en est un exemple.

Rackow de Nabu suggère de laisser le compost intact. Les jardins devraient encourager les insectes avec différentes plantes, ou idéalement, une prairie sauvage diversifiée.

