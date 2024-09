Les spécialistes préconisent en Allemagne des tarifs de billets adaptés.

Le ticket Allemagne est plus apprécié par les usagers que par les États fédéraux, et la politique a exprimé des opinions sur les éventuelles augmentations de prix depuis son lancement. Les experts recommandent de maintenir l'accessibilité annuelle de l'abonnement, d'introduire des tarifs sociaux et familiaux, et de mettre fin au débat sur les coûts en cours.

Selon les spécialistes des transports de "Alliance pro Rail" et les Verts, une approche de tarification plus adaptative est essentielle pour assurer la pérennité du ticket Allemagne à long terme. Stefan Gelbhaar, porte-parole de la fraction verte pour la politique des transports, a déclaré : "Il faut récompenser et fidéliser les clients fidèles." Gelbhaar plaide en faveur du maintien du prix annuel de l'abonnement à 49 euros, affirmant que cela ajoute de la valeur aux abonnements annuels. Cette mesure améliorerait également l'efficacité des entreprises de transport en réduisant les interactions aller-retour avec de nombreux abonnements mensuels uniques. De plus, une augmentation des billets de travail et une offre familiale pourraient rendre le ticket Allemagne plus attractif.

Dirk Flege, directeur général de "Alliance pro Schiene", a également souligné : "Les abonnements annuels abordables pourraient être incités en les proposant à un tarif inférieur aux Germany tickets mensuels annulables. Un ticket social pour ceux qui ne peuvent pas se permettre le prix régulier est également nécessaire." Il a également critiqué les discussions sur les prix interminables, déclarant : "La conférence des ministres des transports doit envoyer le signal que le ticket Allemagne est permanent à un prix fiable."

Les ministres des transports se réunissent lundi

Lundi, les ministres des transports des États fédéraux se réuniront en conférence spéciale à Düsseldorf pour discuter du ticket Allemagne pour l'année à venir. Disponible dans tout le pays depuis son lancement en mai 2023, le ticket a été vendu plus de 13 millions de fois. Cependant, un financement provenant à la fois du gouvernement fédéral et des États est nécessaire, avec une contribution annuelle de 1,5 milliard d'euros de chacun.

Des propositions récentes de certains États fédéraux prévoient des augmentations de prix significatives pour la période débutant le 1er janvier 2025. Par exemple, la Bavière suggère un prix mensuel d'au moins 64 euros dans leur document envoyé au tour des ministres des transports des États. Cela représenterait une augmentation d'environ 30 % par rapport au prix actuel de 49 euros. Les analystes du marché prévoient des annulations massives si de telles augmentations ont lieu, ce qui pourrait compromettre la couverture des coûts.

