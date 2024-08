- Les spécialistes grecs s'inquiètent de plus en plus de la pénurie d'eau

Actuellement, il reste encore un peu d'eau, mais les nouvelles ne sont pas bonnes : le barrage de Mornos, qui fournit de l'eau potable à Athènes, la grande ville grecque, a diminué d'environ un quart au cours des deux dernières années. Selon le service météorologique national d'Athènes, la cause de cette baisse est un manque de pluie, des températures élevées et des hivers doux avec peu de neige, ce qui entraîne moins de eau de fonte.

Selon les données satellite, les professionnels du service météorologique ont déterminé que la superficie du barrage de Mornos est passée d'environ 17 kilomètres carrés à environ 12 kilomètres carrés en deux ans. La baisse la plus importante a eu lieu au cours des 12 derniers mois.

Le niveau d'eau est maintenant si bas que le villageformerly submerged de Kallio a réapparu, selon la chaîne de télévision Open. Le niveau du barrage d'Aposelemi à Crète est également en train de baisser, et le niveau du lac artificiel Pinios sur la péninsule du Péloponnèse est considérablement bas.

La sécheresse affecte également la vie humaine et la nature de manière négative dans le nord de la Grèce. Le célèbre lac salé Pikrolimni, qui attirait previously des touristes en raison de ses bains de boue, est presque vide. La municipalité de Kilkis a appelé ses habitants à économiser l'eau en conséquence.

État d'urgence déclaré

Cependant, ce n'est pas seulement là que la crise existe : la Secrétariat général pour la protection civile a déclaré l'état d'urgence de l'eau pour 14 municipalités dans tout le pays, y compris les îles touristiques populaires telles que la Crète, Sifnos, Leros et Kefalonia.

La prochaine pluie est très attendue. Les météorologues prévoient qu'il pleuvra dans les prochains jours et que la pluie tombera dans différentes parties du pays. Alternativement, les Grecs espèrent un ancien dicton qui dit qu'un été chaud et sec sera suivi d'un hiver froid et neigeux.

