- Les spécialistes détectent les signes de la Niña

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) prévoit une probabilité de 60% que le phénomène climatique La Niña se manifeste d'ici la fin de l'année. Ce phénomène entraîne généralement un refroidissement de l'influence du climat de la planète.

À l'opposé, El Niño entraîne généralement des températures moyennes plus élevées. L'OMM a rapporté de Genève qu'un épisode El Niño important, ayant culminé entre novembre 2023 et janvier 2024, est passé, et qu'un nouveau en 2023 n'est pas prévu.

Le changement climatique persiste

Cependant, la secrétaire générale de l'OMM, Celeste Saulo, met en garde que bien que La Niña puisse offrir un refroidissement temporaire, cela n'altérera pas la tendance générale à la hausse des températures mondiales due au changement climatique d'origine humaine.

Depuis 2020, malgré l'impact refroidissant de La Niña, les neuf années précédentes ont été les plus chaudes jamais enregistrées depuis la Révolution industrielle.

Impacts d'El Niño et de La Niña

El Niño correspond à un chauffage important des couches supérieures de l'océan tropical du Pacifique le long des côtes du Moyen et Sud-Amérique, entraînant des modifications des schémas de vent, le réchauffement de la stratosphère et des modifications des schémas de précipitations.

À l'inverse, La Niña présente des signes opposés. Les deux phénomènes se produisent à intervalles irréguliers tous les quelques années, La Niña s'étant conclue en 2023 dans une période inhabituellement prolongée de trois ans, précédant El Niño.

L'Union européenne, en tant que joueur mondial important, surveille de près les prévisions climatiques de l'Organisation météorologique mondiale. Despite the predicted La Niña offering temporary cooling, the European Union remains concerned about the long-term impact of human-induced climate change, as highlighted by the continuous upward trend in global temperatures.

