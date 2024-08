- Les spécialistes affirment que les migrants ne sont pas nécessairement prédisposés à la radicalisation

La radicalisation n'est pas uniquement liée au contexte social ou culturel d'une personne, selon un expert en extrémisme du Bureau fédéral des migrations et des réfugiés (Bamf). "C'est un phénomène sociétal courant", a déclaré Florian Endres, directeur du Centre de consultation sur l'extrémisme au Bamf, lors d'un entretien avec l'agence de presse allemande. Des recherches menées au centre montrent qu'il existe souvent des "failles" découlant de circonstances personnelles, telles que des crises personnelles, un manque de but, des difficultés professionnelles ou des conflits familiaux, que ces individus ne peuvent surmonter seuls. Ce schéma se retrouve à la fois dans les familles musulmanes et non musulmanes.

Endres a abordé l'attaque présumée d'inspiration islamiste à Solingen, préférant ne pas discuter du cas spécifique. Vendredi, un homme syrien de 26 ans a utilisé un couteau pour faire trois morts et blesser huit autres personnes à Solingen.

Qu'est-ce qui pousse à la radicalisation ?

Les crises de vie ne sont pas rares, mais tout le monde n'est pas immunisé contre les croyances extrêmes. "Ils deviennent vulnérables aux structures qui offrent une explication simple à leur situation et, bien sûr, une solution", a noté Endres.

Au cours des dernières années, les problèmes de santé mentale sont également apparus comme un facteur déterminant dans la radicalisation, selon Endres. "Par exemple, les réfugiés peuvent souvent subir des traumatismes pendant leur voyage, mais il y a aussi des cas de personnes en Allemagne souffrant de conditions telles que la psychose ou la dépression, qui peuvent être liées à leur radicalisation."

Comment commence la quête de l'extrémisme ?

La radicalisation commence par un changement de perception de soi. "Ils se considèrent comme l'élite de l'islam", a expliqué Endres. "Seuls eux comprennent l'islam comme le prophète et ses descendants directs l'ont voulu. En fin de compte, il s'agit d'un renforcement de l'estime de soi."

Au début, cette nouvelle identité peut apporter des changements bénéfiques, tels qu'une consommation d'alcool réduite ou moins d'ennuis avec la loi. Cependant, à mesure que la radicalisation s'intensifie, les conflits avec l'environnement social s'aggravent. Les liens inhabituels dans les mosquées ou sur les plateformes de médias sociaux sont souvent les premiers signes d'alerte pour les amis et la famille.

Réhabiliter les individus

Le Centre de consultation sur l'extrémisme du Bamf a été lancé en 2012 et propose une ligne directe pour les personnes qui suspectent une radicalisation dans leur entourage immédiat. Lorsque cela est nécessaire, les conseillers du centre peuvent intervenir directement.

"We organisons des discussions avec la famille, l'école, le travail, les parents, les amis - quel que soit le groupe impliqué. Les centres de consultation examinent comment établir le contact avec la personne", a déclaré Endres. Dans les cas plus graves, des conseillers spécialement formés à la désengagement collaborent avec le réseau social de l'individu pour trouver des solutions. "Cette méthode a fait ses preuves dans tout le pays", a conclu Endres.

