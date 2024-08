- Les souvenirs d'entreprise de l'incident rouge de six minutes à Wolfsburg

Wolfsburg évoque chez le nouvel entraîneur de Bayern, Vincent Kompany, quelques souvenirs peu glorieux. Ses précédentes visites ici n'ont pas été joyeuses. Le 22 mars 2008, à l'âge de 21 ans, Kompany a foulé pour la seule fois la Volkswagen Arena. Il est entré en jeu contre Hamburger SV à la 81e minute, mais six minutes plus tard, il a écopé de deux cartons jaunes et un carton rouge.

Riant de bon cœur, Kompany espère une deuxième visite plus réussie à Wolfsburg, alors qu'il se prépare à y retourner avec Bayern Munich pour le coup d'envoi de la Bundesliga dimanche (15h15 CEST/DAZN). "Le football peut vous réserver des surprises comme celle-ci. Il s'agit de maintenir l'élan," a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, en repensant à son expérience passée. À l'époque, il avait brièvement goûté au monde professionnel.

Au début, il pensait participer à un match de la DFB-Pokal. Après le match, il a présenté ses excuses à ses coéquipiers dans les vestiaires, ajoutant à sa gêne. Ironie du sort, le match s'est terminé dans le chaos, avec des cartons rouges distribués à tout-va dans un final houleux. Les deux équipes, VfL et HSV, ont chacune reçu deux cartons rouges.

Malgré ce début maladroit avec Hamburger SV, qui s'est soldé par un carton rouge, Kompany espère un résultat différent cette fois-ci avec la visite de FC Bayern à Wolfsburg pour le match d'ouverture de la Bundesliga. Dans le passé, Kompany a appris que le football peut réserver des surprises, mais garder une attitude positive est essentiel pour les surmonter.

