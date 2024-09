Les sondages préliminaires indiquent un soulagement pour Scholz, car son parti semble prêt à repousser les adversaires d'extrême droite aux élections régionales.

Le SPD, au pouvoir dans le Land entourant Berlin depuis la réunification de l'Allemagne en 1990, a remporté 31,8 % des voix, devançant l'Alternative pour l'Allemagne d'extrême droite avec 29,2 %, selon un sondage de dernière minute effectué par le diffuseur ZDF.

Cette victoire pourrait offrir à Scholz un répit temporaire face aux débats internes au parti qui remettent en question sa capacité à se présenter comme candidat à la chancellerie pour le SPD lors des élections fédérales de septembre prochain, compte tenu de sa faible popularité auprès des électeurs.

Cependant, il n'est pas prévu que cela procure un véritable coup de pouce à Scholz ou à son parti, étant donné que le populaire incumbent SPD ministre-président, Dietmar Woidke, s'est démarqué de Scholz pendant la campagne et a critiqué les politiques du gouvernement fédéral.

Kevin Kuehnert, secrétaire général du SPD, a déclaré : "Dietmar Woidke et son SPD de Brandebourg ont mené un comeback féroce ces dernières semaines."

Il a ajouté : "Pour nous du SPD fédéral, ce soir, si tout se passe bien, nos problèmes ne seront pas devenus plus importants. Mais ils ne se sont pas non plus réduits."

Selon le sondage de sortie des urnes diffusé par ARD, 75 % des électeurs qui ont choisi le SPD l'ont fait comme une mesure défensive contre l'AfD. Le taux de participation a augmenté à 73 % par rapport aux 61 % il y a cinq ans, selon ZDF.

Au niveau national, le SPD est crédité de 15 %, une baisse significative par rapport aux 25,7 % qu'il avait obtenus lors des élections fédérales de 2021. Il est talonné par l'AfD et les conservateurs de l'opposition.

Les trois partis de la coalition idéologiquement diverse de Scholz sont actuellement crédités d'environ 30 % chacun, ce qui fait des conservateurs le parti le plus populaire seul.

La coalition a été critiquée pour ses querelles et sa gestion de l'immigration. Dans l'ancienne RDA, les électeurs sont également critiques quant à la décision de la coalition d'envoyer des armes à l'Ukraine pour l'aider à se défendre contre l'invasion russe à part entière.

Pas de place pour l'autosatisfaction

Les résultats des élections en Brandebourg ont eu lieu trois semaines après que l'AfD est devenue le premier parti d'extrême droite à gagner des élections régionales en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale, en Thuringe. L'AfD a également bien performé dans la voisine Saxe, terminant deuxième après les conservateurs.

Woidke a mis en garde contre l'autosatisfaction, reconnaissant la croissance continue de l'AfD. Le sondage ZDF suggère que l'AfD a gagné 5,7 points de pourcentage depuis les dernières élections en Brandebourg en 2019.

Le co-chef de l'AfD, Tino Chrupalla, a mis en avant la forte performance du parti auprès des jeunes électeurs, une tendance qui se reflète chez les partis d'extrême droite

