Les sondages montrent Harris devant Trump - et non

Qui gagnera l'élection aux États-Unis ? De nombreux sondages placent Kamala Harris légèrement devant Donald Trump, mais cela ne signifie pas nécessairement grand-chose en raison du système électoral complexe. Un autre sondage portant sur les traits de caractère place également Harris en tête, mais de justesse.

La vice-présidente Kamala Harris est perçue par les Américains comme ayant un avantage sur le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump en ce qui concerne certaines qualités de leadership, selon un nouveau sondage. Si les citoyens américains considèrent Harris comme plus honnête que son rival lors de l'élection de novembre, ils ont légèrement plus confiance en Trump en matière d'économie et d'immigration.

Près de la moitié des personnes interrogées par l'agence de presse AP et le centre de recherche Norc ont déclaré que des qualités comme "engagée en faveur de la démocratie" et "disciplinée" décrivaient mieux Harris que Trump. Seulement environ trois sur dix ont déclaré que ces attributs convenaient mieux à Trump.

Environ quatre sur dix des répondants ont déclaré que Harris se souciait des "gens comme moi", tandis qu'environ trois sur dix ont déclaré la même chose pour Trump. Environ quatre sur dix ont déclaré que le mot "honnête" décrivait mieux Harris, avec 24 % considérant Trump en tête dans ce domaine.

Quatre sur dix des répondants ont considéré Trump comme un leader fort, avec une proportion similaire considérant la même chose pour Harris. De manière similaire, environ quatre sur dix ont déclaré que Trump était mieux à même de gérer une crise, avec une proportion similaire considérant la même chose pour Harris.

Pas de vainqueur clair dans la question de l'élection

En ce qui concerne celui qui a le plus de chances de gagner en novembre, Harris et Trump sont à égalité. En juillet, avant que le président sortant Joe Biden ne se retire de la course à la présidence, seulement deux sur dix des Américains pensaient que l'homme de 81 ans avait de meilleures chances que Trump. Quatre sur dix voyaient Trump en tête à l'époque.

En ce qui concerne l'économie et l'immigration, les répondants ont vu de légers avantages pour Trump. 45 % ont déclaré que Trump était mieux à même de gérer l'économie, avec 38 % déclarant la même chose pour Harris. Le ratio est similaire pour l'immigration.

Les Américains voient Harris en tête lorsqu'il s'agit de questions d'inégalité ethnique, de politique de l'avortement ou de santé. Environ

