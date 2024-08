Les sondages montrent Harris dans trois États en avance sur Trump.

Les trois États oscillants du Michigan, de Pennsylvanie et du Wisconsin sont considérés comme clés pour gagner l'élection américaine. Pendant longtemps, les sondages ont montré une forte avance pour Donald Trump dans ces États. Puis, Joe Biden s'est retiré de la course, et la tendance a changé. Les observateurs mettent en garde les Démocrates contre une célébration trop précoce.

La candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, devance son rival républicain Donald Trump dans trois États cruciaux, selon de nouveaux sondages du New York Times et du Siena College. Dans les États oscillants du Michigan, de Pennsylvanie et du Wisconsin, Harris mène Trump de quatre points de pourcentage, avec 50 % de soutien contre 46 % pour Trump. Lors de sa tournée dans ces États oscillants potentiellement décisifs, la vice-présidente a clairement visé son rival sur des questions clés telles que l'immigration, l'avortement et le changement climatique.

Ces trois États du Midwest très peuplés sont considérés comme cruciaux pour les deux partis dans le système électoral présidentiel américain. Les États oscillants, qui ne sont pas clairement alignés sur l'un ou l'autre parti politique, déterminent souvent l'issue des élections présidentielles américaines.

Les sondages montrent un renversement de situation dans ces trois États où Trump était soit à égalité, soit slightly ahead of the incumbent president, Joe Biden, for nearly a year. Biden a suspendu sa campagne le mois dernier et a depuis endossé Harris.

Harris gagne jusqu'à dix points de pourcentage

En Pennsylvanie, la popularité de Harris auprès des électeurs inscrits a augmenté de dix points de pourcentage en un mois seulement, selon le sondage du New York Times et du Siena College. Les électeurs ont déclaré croire que Harris était plus intelligente que Trump et mieux adaptée pour diriger le pays.

Cependant, beaucoup peut changer avant l'élection présidentielle du 5 novembre. Selon le nouveau sondage, les électeurs préfèrent toujours Trump sur les questions économiques et d'immigration, tandis que Harris a une avance de 24 points sur Trump sur la question de savoir qui faire confiance sur l'avortement.

Harris a fait campagne en Pennsylvanie, au Wisconsin, au Michigan et dans le très disputé Nevada aux côtés de son colistier, Tim Walz, ces derniers jours. Ils sont apparus ensemble pour la dernière fois à Las Vegas samedi soir. Cette semaine, Harris effectuera sa première apparition publique avec le

