Les sondages indiquent une avance pour Harris dans deux états décisifs

Dans les derniers sondages pour la présidence des États-Unis, la candidate démocrate Kamala Harris a une légère avance sur son compétiteur républicain Donald Trump dans deux États clés. Selon un sondage de l'université Quinnipiac, Harris obtient 51% dans l'État clé de Pennsylvanie, tandis que Trump suit avec 45%. Dans le Michigan, le résultat est encore plus serré, avec Harris à 50% et Trump à 45%.

Le sondage a été administré après le débat du 10 septembre entre les deux candidats, que Harris a été largement félicitée pour avoir remporté. En Pennsylvanie, Harris a connu une augmentation de trois points par rapport au sondage d'août de la même organisation. Dans l'État du Wisconsin, le sondage indique une course plus serrée, avec Harris en tête à 48% et Trump juste derrière à 47%.

La Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin font partie des sept États indécis où la course à la présidence est particulièrement serrée, selon les tendances sur le site RealClearPolitics. En Arizona, en Géorgie et en Caroline du Nord, Trump a une légère avance, tandis que dans le Nevada, Harris est légèrement en tête.

L'attention se porte sur la Pennsylvanie

La Pennsylvanie est un État particulièrement crucial car elle accorde plus de grands électeurs à un candidat que les six autres États. Le débat et une tentative d'assassinat sur Trump à Butler le 13 juillet, ayant entraîné des blessures légères pour le septuagénaire de 78 ans, ont encore accru l'intérêt pour cet État du nord-est.

Contrairement à un vote populaire direct, le président des États-Unis est élu par un collège électoral composé de représentants de chaque État. Pour obtenir la présidence, le candidat doit obtenir une majorité de 270 grands électeurs sur un total de 538. Dans la plupart des États, la règle du vainqueuremporte-tout s'applique, ce qui signifie que le vainqueur remporte tous les grands électeurs.

Les victoires dans la plupart des États sont relativement claires et il est peu douteux de savoir s'ils voteront pour Harris ou Trump. Cependant, en raison de la nature serrée de l'élection du 3 novembre 2020, le résultat dépend souvent de quelques États clés, car parfois seulement quelques milliers de voix séparent le vainqueur du perdant.

Les résultats du sondage de l'université Quinnipiac indiquent une augmentation de trois points pour Harris en Pennsylvanie depuis le débat, renforçant ainsi sa position dans l'État. Les résultats du sondage soulignent également que la Pennsylvanie, avec son nombre important de grands électeurs, pourrait potentiellement faire pencher la balance de l'élection en raison de sa course serrée entre Harris et Trump.

