Les sondages indiquent un avantage pour la CDU sur l'AfD en Saxe avant les élections régionales.

Les Verts conservent régulièrement une part de six pour cent. De même, le SPD obtient six pour cent, perdant un point. La coalition menée par Sahra Wagenknecht (BSW), absente du Parlement régional, augmente d'un point et se situe à un solide douze pour cent.

La Gauche parvient à maintenir ses quatre pour cent, ce qui pourrait entraîner son retrait du Parlement régional de Dresde. Divers autres partis restent stables à neuf pour cent, y compris le FDP et les électeurs libres, qui n'ont pas fait partie du Parlement précédent.

Compte tenu de ces chiffres, la poursuite de la coalition gouvernementale entre la CDU, les Verts et le SPD devient à peine concevable. En revanche, une coalition entre la CDU et la BSW pourrait obtenir une majorité similaire. La collaboration avec l'AfD n'est pas une option pour les autres partis.

Au cours de quatre jours, 1973 électeurs éligibles en Saxe ont été interrogés. Selon Forschungsgruppe Wahlen, un significatif 24 pour cent de ces individus sont toujours indécis quant à leur vote dimanche.

Un substantiel 70 pour cent des sondés soutiennent Kretschmer en tant que potentiel futur ministre-président. À l'inverse, 15 pour cent soutiennent Jörg Urban, le choix de l'AfD, pour le poste gouvernemental.

