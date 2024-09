Les sondages indiquent que le SPD au Brandebourg est derrière l'AfD.

Dimanche amer pour le ministre-président du Brandebourg, Woidke, les sondages préélectoraux suggèrent que l'AfD dépasse significativement le SPD. Jusqu'à trois partis risquent de ne pas obtenir de siège au parlement.

Trois jours avant l'élection régionale du Brandebourg dimanche, un sondage Insa publié en partenariat avec "Märkische Oderzeitung", "Lausitzer Rundschau" et "Märkische Allgemeine Zeitung" montre que l'AfD, sous la direction de son candidat principal Hans-Christoph Berndt, est en tête avec 28 %, tandis que le SPD, dirigé par Woidke, suit de près avec 25 %.

La CDU, sous la direction de son candidat principal Jan Redmann, est en troisième position avec 16 %, tandis que l'Alliance pour la Sahra Wagenknecht (BSW), dirigée par son candidat principal Robert Crumbach, suit de près avec 14 %. Les Verts et les électeurs libres sont tous deux à 4 %, tandis que Die Linke atteint 3 %. Ces trois derniers partis pourraient ne pas franchir le seuil de 5 %, ce qui les empêcherait de représenter au Parlement régional de Potsdam. Cependant, ils peuvent encore espérer obtenir des sièges directs grâce à la "clause de mandat de base".

Un mandat direct suffit pour entrer au parlement

Lors des élections de 2019, les Verts et les électeurs libres ont chacun obtenu un mandat direct, bien qu'aucun des deux partis n'ait vraiment dépendu de celui-ci. Les Verts ont obtenu 10,8 %, tandis que les électeurs libres ont obtenu 5,0 %. Die Linke, avec 10,7 %, a remporté quatre mandats directs en 2014.

Le SPD est sorti vainqueur en 2019 avec 26,2 %, suivi de l'AfD avec 23,5 %. Le SPD a ensuite formé une coalition avec la CDU, qui avait 15,6 %, et les Verts. Cette alliance a gouverné l'État depuis, mais une majorité lui échapperait selon les résultats de ce nouveau sondage.

Même une collaboration entre le SPD et la CDU contre l'AfD et la BSW ne serait pas suffisante pour atteindre la majorité. Compte tenu du fait que les autres partis refusent de collaborer avec l'AfD, la BSW pourrait potentiellement trouver grâce aux yeux de certains, compte tenu des discussions en cours sur une implication dans les gouvernements menés par la CDU en Saxe et en Thuringe.

Woidke laisse entendre sa démission

Le ministre-président Woidke a laissé entendre qu'il pourrait démissionner de son poste de chef de gouvernement si le SPD ne parvenait pas à obtenir la première place - une éventualité suggérée par d'autres sondages récents.

Insa a interrogé 1 000 électeurs éligibles dans le Brandebourg du lundi dernier au lundi de cette semaine pour connaître leur opinion sur les élections. Le FDP, qui a

