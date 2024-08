Les soldats ukrainiens prennent les villes frontalières russes

Des soldats ukrainiens franchissent la frontière russe mardi. Selon le ministère de la Défense à Moscou, la situation dans la région de Kursk est sous contrôle. Cependant, les blogueurs militaires russes divergent. Les soldats du Kremlin seraient en train d'être repoussés et même encerclés.

Un jour après les attaques ukrainiennes dans la région russe de Kursk à l'ouest, qui ont fait plusieurs morts, la région est à nouveau la cible de frappes aériennes ukrainiennes, selon les déclarations officielles. Deux roquettes ukrainiennes ont été abattues par des systèmes de défense aérienne dans la zone frontalière, a annoncé le gouverneur Alexei Smirnov sur Telegram. En outre, trois drones ukrainiens ont été interceptés.

Selon le ministère russe de la Défense, il y a eu des attaques de forces ukrainiennes à Kursk lundi, impliquant environ 300 soldats, 11 chars et environ 20 autres véhicules blindés. Le ministère a affirmé avoir détruit 16 véhicules. Au total, cinq personnes ont été tuées dans les attaques, et le ministère a affirmé avoir repoussé l'attaque dans son ensemble. "Après avoir subi de lourdes pertes, les restes du groupe de sabotage ont battu en retraite sur le territoire ukrainien", a déclaré un communiqué mardi.

Cependant, les blogueurs militaires russes décrivent une tout autre image. Ils rapportent que les soldats russes ont été expulsés de Sverdlikovo pendant la nuit. Dans la ville frontalière d'Oleshnya, à environ 10 kilomètres au sud, les troupes russes seraient encerclées. Il y a des rapports non confirmés de soldats russes qui se rendraient. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux mardi semblent montrer des soldats russes capturés.

Les blogueurs militaires russes affirment que des combattants tchétchènes avaient sécurisé la frontière russe auparavant. Cependant, lorsque les soldats ukrainiens ont attaqué, ils ont simplement abandonné leurs positions et battu en retraite. Le populaire blog militaire russe Rybar rapporte que les soldats ukrainiens ont même réussi à creuser des tranchées sur le territoire russe. La population de la ville de Sudzha, à environ 10 kilomètres derrière la frontière, aurait été évacuée pour des raisons de sécurité.

Des avancées précédentes étaient symboliques

De plus, les sources russes rapportent que l'armée ukrainienne a déployé des systèmes de défense aérienne dans la région de Sumy. Cela empêcherait ou gênerait l'utilisation d'avions de chasse et d'hélicoptères russes au-dessus de la région de Kursk. Des rapports non confirmés suggèrent qu'un hélicoptère russe Mi-28 a été abattu par un drone ukrainien au-dessus de la région de Kursk.

La région frontalière russe de Belgorod a été occasionnellement attaquée par des groupes de volontaires russes hostiles au Kremlin combattant du côté ukrainien pendant la guerre. Cependant, ces attaques ont généralement été limitées dans l'espace et le temps. Les experts militaires occidentaux ont principalement attribué une signification symbolique à ces attaques, visant à suggérer à la population russe que le Kremlin est incapable de protéger efficacement ses propres frontières et population. Militairement, ces attaques ont eu peu d'impact sur le territoire russe.

En réponse à l'attaque ukrainienne sur Sverdlikovo, les troupes russes à Oleshnya se retrouvent assiégées, avec des rapports non confirmés de soldats qui se rendraient. Cela suit un jour après que des forces ukrainiennes ont franchi la frontière russe, ce qui a entraîné la poursuite de l'escalade de l'attaque sur l'Ukraine dans la région de Kursk.

Lire aussi: