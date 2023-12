Faits marquants de l'histoire

Les sœurs Williams se rencontrent à Indian Wells

Les sœurs Williams se retrouvent à Indian Wells après un boycott

Serena Williams participe à son premier tournoi officiel depuis qu'elle est devenue maman

Serena mène Venus 17-11 dans leurs confrontations

Le premier tournoi officiel de Serena Williams depuis qu'elle est devenue maman en septembre a été interrompu par sa sœur aînée Venus à Indian Wells.

Dans le passé, Indian Wells - qui est le plus grand tournoi de tennis en dehors des Majeurs - a eu une signification particulière pour les sœurs suite à un incident en 2001, lorsque Venus et son père Richard ont été hués par les spectateurs alors qu'ils se rendaient à leur siège pour la finale d'Indian Wells.

Serena affrontait Kim Clijsters et, bien qu'elle ait gagné, les fans ont acclamé sa double faute au début du match et semblaient être derrière la joueuse belge.

Richard Williams a déclaré à USA Today qu 'il avait été victime d'insultes raciales et Venus dira plus tard "qu'elle a entendu tout ce qu'il a entendu". Serena a admis avoir pleuré dans les vestiaires pendant "des heures" après avoir battu Clijsters.

La réaction des fans californiens est survenue après que Venus a abandonné sa demi-finale contre Serena juste avant le match, invoquant une blessure au genou.

"Je pense qu'Indian Wells a déshonoré l'Amérique", a déclaré Richard Williams.

Charlie Pasarell, alors directeur du tournoi, a déclaré dans le même article de USA Today qu'il ne pensait pas que Richard Williams avait été victime d'insultes raciales.

Par la suite, Serena est restée à l'écart d'Indian Wells jusqu'en 2015, tandis que Venus n'y est revenue qu'un an plus tard.

En repensant à son match avec Venus qui n'a jamais été joué à Indian Wells il y a tant d'années, la nouvelle maman Serena a déclaré samedi : "Je n'ai littéralement pas pensé à ce match : "Je n'y ai même pas pensé. Je n'y pense plus du tout. Tout d'abord, il y a 17 ans, cela me semble être une éternité. Je n'y pense pas du tout.

Sauf surprise, les deux joueuses s'affronteront pour la 29e fois lundi et Serena, aujourd'hui âgée de 36 ans, s'est souvenue de leur premier duel à Compton, la banlieue de Los Angeles située à environ 130 miles à l'ouest d'Indian Wells, où les deux sœurs ont grandi.

"C'était en juniors", a déclaré Serena. "Je crois que j'avais huit ans. Elle en avait 10. Elle m'a battue, bien battue. Mais elle était vraiment gentille.

"Elle m'a donné le trophée parce que j'étais tellement bouleversée. J'ai toujours été mauvaise perdante, mais elle a été vraiment formidable. Je peux vraiment apprendre d'elle.

"Nous avons tellement de bons souvenirs. Mon match préféré contre elle ? Je ne pense pas avoir de match préféré. Je n'ai vraiment pas de match préféré. Je déteste chaque fois que nous jouons, mais j'aime la bataille quand je suis sur le terrain. C'est juste après que je n'aime pas trop ça".

Un bilan serré

Peu de joueuses ont aussi bien géré Serena - qui a remporté 23 tournois du Grand Chelem - que Venus, comme le prouve le bilan de leurs face-à-face.

Les deux sœurs ont souvent déclaré que l'autre joueuse de tennis était leur adversaire la plus difficile. Serena mène 17 à 11 et a remporté cinq des six dernières rencontres. Il s'agira de leur premier affrontement dans un tournoi de haut niveau depuis leur première rencontre, Venus ayant battu Serena au deuxième tour de l'Open d'Australie 1998.

Mais Indian Wells marque le premier tournoi de Serena depuis qu'elle a battu Venus en finale de l'Open d'Australie 2017, après avoir donné naissance à sa fille Alexis Olympia en septembre dernier et révélé à CNN qu'elle avait failli mourir par la suite en raison d'une embolie pulmonaire qui a déclenché des complications.

Elle a admis s'être sentie rouillée lors de ses deux premiers tours contre Zarina Diyas et Kiki Bertens, mais une Venus méfiante a répliqué : "Elle joue très bien et peaufine son jeu. Quand elle manque, ce n'est pas de beaucoup".

Quand Serena rate des coups, elle dit qu'elle n'est pas aussi dure envers elle-même que par le passé, en pensant à sa fille.

"Olympia a des tonnes d'images de moi n'étant pas gentille avec moi-même. Je me suis donc dit qu'il fallait que je ne sois pas si négative, même si c'est difficile", a-t-elle déclaré.

"Oui, j'ai beaucoup progressé. Il y a eu des moments où je me suis retrouvée sur mon lit d'hôpital et où j'y ai pensé. Et je me suis dit : 'Serena, tu te débrouilles bien, tu te débrouilles bien quoi qu'il arrive'. Je pense que cela m'aide aussi".

