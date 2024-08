Les situations chaotiques dans la caserne de Mechernich pourraient être attribuées aux actions de la faune sauvage sauvage.

Assouplissement de la base militaire allemande de Mechernich : À la fin de la semaine, il y avait un certificat de bonne santé concernant la contamination de l'eau potable. Les autorités ont ensuite conclu que les dommages à la clôture entourant le réservoir d'eau n'étaient probablement pas le résultat d'un sabotage politique. Il est même plausible qu'aucun être humain n'en soit responsable.

Clôture de la station militaire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à Mechernich : Les enquêteurs n'ont trouvé aucun signe d'acte motivé politiquement après avoir inspecté la clôture endommagée, comme l'a annoncé le quartier général de police d'Euskirchen. L'entrée non autorisée dans la zone clôturée d'un réservoir d'eau est "inhabituelle". Il ne peut être définitivement exclu que les dommages à la clôture aient été causés par "la faune sauvage".

Jeudi, des dommages à la clôture ont été découverts sur le site de la tour d'eau de la ville, d'où la base militaire voisine tire également de l'eau. Vendredi, la ville a rapporté que des tests préliminaires n'ont montré aucune contamination dans l'eau potable. Cependant, en raison d'autres investigations, les résidents ont été invités à faire bouillir l'eau avant utilisation comme mesure de précaution jusqu'à nouvel ordre.

La base militaire de Mechernich, dans l'Eifel du Nord, a levé l'avis de faire bouillir l'eau pour la ville dimanche. L'eau est sûre, comme l'ont confirmé des tests approfondis de la ville et de l'armée, a annoncé la ville. Le département de la santé a également donné son feu vert. Aucun micro-organisme nocif n'a été détecté.

D'autres tests ont également détecté "aucun signe de contamination dans l'eau potable", ont annoncé les autorités. L'autorité compétente du quartier général de police de Bonn a maintenant terminé son enquête sur l'incident.

Mercredi, il y a eu des incidents sur d'autres bases militaires en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Il y avait des soupçons de manipulation du système d'eau potable interne à la base de soutien de l'armée de l'air à Cologne-Wahn. Un intrus a été repoussé à la base de soutien de Geilenkirchen, selon des informations de l'OTAN. Cependant, des tests de l'eau potable dans les deux cas ont également révélé aucune anomalie.

