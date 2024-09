Penurie d'eau et pluviosité excessive. - Les sites historiques et les espaces naturels de la Hesse sont affectés par le changement climatique.

Ces havres paisibles d'apaisement et d'importance historique : Les jardins et paysages de parc historiques sont considérés comme des atouts précieux qui méritent d'être protégés. Le problème croissant du changement climatique, caractérisé par des conditions météorologiques extrêmes telles que la chaleur accablante, la sécheresse et les fortes précipitations, impact négativement ces environnements fragiles. "Le changement climatique pose des défis uniques pour nous, en particulier avec les plantes", déclare Philipp Ludwig, associé aux Palais et Jardins d'État de Hesse.

Les périodes de sécheresse prolongée ont gravement affecté l'établissement et la croissance des peuplements d'arbres matures. "Les conséquences sont catastrophiques", explique le responsable du département Horticulture et Conservation des Monuments.

Les Palais et Jardins d'État de Hesse entretiennent et prennent soin de 48 sites culturels à travers la Hesse, qui comprennent des châteaux, des forteresses, des monastères, des jardins, des parcs et divers monuments historiques datant de près de deux millénaires. Ludwig souligne que les problèmes sont évidents sur tous les sites, bien que leur gravité varie.

Les forêts de érable rouge sont particulièrement vulnérables à ces adversités induites par le changement climatique. "Elles luttent pour survivre à la sécheresse prolongée, ce qui affaiblit leur vitalité. Cela les rend plus vulnérables aux insectes et aux champignons. Finalement, cela entraîne un cercle vicieux, avec leur vitalité qui diminue jusqu'à ce qu'ils meurent", explique Ludwig. Par conséquent, la décomposition du bois s'accélère, rendant ces arbres instables et nécessitant leur élimination dès que possible.

Les espèces invasives posent des obstacles supplémentaires

La hausse des températures moyennes a également facilité l'invasion de nuisibles en raison de la migration des espèces. De plus, le changement climatique complique les travaux de construction. Les fortes précipitations peuvent éroder les sentiers.

"We're working hard to maintain the paths to prevent erosion," reports Ludwig. En outre, les changements de niveau de la nappe phréatique pourraient potentiellement endommager les fondations des structures. En cas de fortes pluies, les structures adjacentes aux Plans d'eau, par exemple les ponts, peuvent également être affectées.

Les jardins et les parcs nécessitent un arrosage supplémentaire pendant les mois d'été en raison du changement climatique. "Nous cherchons à utiliser l'eau de toit en la canalisant directement dans le parc", explique Ludwig. Dès que possible, il faut installer plus de citernes et créer des zones de rétention d'eau.

De plus, les restaurateurs de jardins se concentrent sur l'amélioration du sol autour des racines des arbres. Par exemple, laisser tomber des feuilles sous certains arbres dans le parc du château de Bad Homburg favorise la formation d'une couche de humus, qui améliore la capacité de rétention d'eau du sol, fonctionne comme une barrière à l'évaporation et fournit des nutriments. Cette tâche supplémentaire nécessite du temps et des ressources. "Nous prévoyons une augmentation de 25 à 30 % des efforts d'entretien dans les jardins historiques en raison du changement climatique", déclare Ludwig.

Les espaces verts jouent des rôles cruciaux

"Ce n'est pas un luxe, mais un patrimoine culturel", souligne Ludwig. Ces sites historiques remplissent diverses fonctions, notamment en fournissant des lieux de détente, en produisant de l'air frais et en servant d'habitats pour des espèces d'arbres rarement rencontrées dans les forêts exploitées commercialement. "Pour préserver ces monuments, nous avons besoin de personnel qualifié pour l'entretien et de ressources financières adéquates."

"We need to be adaptable and adapt our working strategies," affirms Siegfried Hoß, head of gardens and heritage conservation at Hessen Kassel Heritage (HKH). HKH manages artistically significant properties and collections in Kassel, including the Bergpark Wilhelmshöhe, which was recognized as a UNESCO World Heritage Site in 2013.

En 2018, en raison d'une sécheresse, des centaines de pins bordant l'historique Tannenchaussee ont péri. Les arbres restants ont dû être éliminés en 2019, et l'avenue est maintenant en cours de reboisement. "Contrairement à ce que suggère le nom 'Tannenchaussee', elle avait à l'origine à la fois des pins blancs et des pins rouges. Les deux espèces sont en train d'être replantées, ainsi que des pins orientaux plus résistants aux étés secs", explique Hoß. "Nous verrons si cela fonctionne. Nous ne savons pas ce qui fonctionnera dans 20 ou 60 ans."

Lutte contre l'érosion dans les parcs

Les sentiers érodés nécessitent un entretien régulier dans le parc. "Les fossés et les canaux de drainage doivent être dégagés, et les sentiers doivent être réparés", révèle Hoß. "Dans les années à venir, notre principale tâche sera de concevoir ces sentiers de manière à assurer leur durabilité."

Une autre conséquence du changement climatique est la prolifération du papillon mineur du châtaignier dans le parc. Il a commencé à se propager dans les années 1990, explique Hoß. "L'espèce invasive n'avait pas de prédateurs naturels au début. Cependant, au fil du temps, nous avons remarqué que les oiseaux consomment les larves des feuilles." À Kassel, ils utilisent cela en installant des nichoirs dans les châtaigniers. "Nous devons faire preuve de patience envers nous-mêmes et envers la nature", dit Hoß.

La chaleur et la sécheresse tardives ont également un impact sur la population d'arbres dans l'historique parc de Wiesbaden-Biebrich. "En fonction de l'âge des arbres individuels, cela peut augmenter la prévalence des champignons, des bactéries et des infestations d'insectes qui causent la décomposition du bois, ainsi que l'accélération de la mortalité des arbres et des espèces", explique Alexander Hoffmann-Glassneck, porte-parole de l'agence d'État de Hesse pour la construction et l'immobilier. Les conditions climatiques réduisent également l'approvisionnement en eau, ce qui accélère le vieillissement des arbres.

Les Palais et Jardins d'État de Hesse ont mis en place des mesures pour économiser l'eau dans les jardins historiques, telles que l'utilisation de l'eau de toit et l'installation de citernes. (Jardin)

L'érosion des sentiers due aux fortes précipitations est un défi que les Palais et Jardins d'État de Hesse cherchent à relever. (Jardin)

