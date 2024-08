Les signaux contradictoires de l'Iran laissent certains alliés dans l'obscurité et mettent la région sur le bord.

La ville s'est réveillée le lendemain matin pour découvrir qu'un autre officiel soutenu par l'Iran, le chef politique de Hamas Ismail Haniyeh, avait été tué dans un assassinat au cœur de la capitale iranienne, Téhéran.

Les chances de guerre, enfouies depuis des mois dans les recoins les plus profonds de la psyché de cette ville, avaient augmenté de manière exponentielle.

"Pensez-vous que je suis assis dans la salle de guerre de Hezbollah ?" a déclaré un responsable politique agacé ayant des liens avec le puissant groupe armé basé à Beyrouth. "Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer ensuite. Vous en savez probablement plus que moi."

D'autres officiels en contact avec l'Iran et Hezbollah ont déclaré qu'ils étaient tout aussi dans le noir quant à la manière dont Téhéran et ses groupes armés non étatiques alliés pourraient apporter la "vengeance sévère" promise par ses hauts responsables militaires et le Guide suprême Ali Khamenei.

Israël a déclaré que l'attaque à Beyrouth avait servi de réponse à une frappe de roquette qui avait tué 12 enfants dans la ville de Majdal Shams, dans les hauteurs du Golan occupé par Israël, qu'il a attribuée à Hezbollah. Hezbollah a fermement nié cette accusation.

Dans ses discours télévisés depuis, le chef de Hezbollah Hassan Nasrallah a déclaré que la réponse à l'attaque dans le sud de Beyrouth était "inévitable", rejetant les tentatives occidentales pour empêcher une frappe de représailles comme vaines. Mais il a été peu disert sur les détails.

"Dieu veuille que notre réponse arrive bientôt", a déclaré Nasrallah solennellement dans un discours.

"Nous pouvons agir seuls, ou nous pouvons agir avec l'axe", a-t-il déclaré, faisant référence au réseau de groupes armés soutenus par l'Iran qui s'étendent de l'Irak à la Syrie, au Yémen et au Liban.

L'alliance de groupes de combat a été désignée par certains commentateurs israéliens comme un "cercle de feu" autour d'Israël - pas à la hauteur de la puissance militaire d'Israël, mais avec une profondeur stratégique qui envoie des frissons dans le pays tandis qu'il attend les attaques anticipées de Hezbollah et de l'Iran.

Le message d'Iran et de son puissant partenaire non étatique semble être cryptique par conception. Nasrallah et ses partisans ont mis en avant les avantages de la "guerre psychologique" dans laquelle les Israéliens se préparent à une attaque, sans savoir quand elle viendra ni sous quelle forme elle se manifestera.

Mais il y a aussi des indices qui montrent que Téhéran traîne les pieds, retenu par la perspective de déclencher une guerre plus large. Un diplomate a déclaré qu'il pensait que Hezbollah et l'Iran s'étaient piégés eux-mêmes dans leurs propres vœux de représailles. Certains ont suggéré qu'un éventuel accord de cessez-le-feu à Gaza pourrait servir de sortie, à mesure que la communauté internationale se prépare à des pourparlers à Doha jeudi. L'Iran a rejeté cette idée.

Une région en alerte maximale

Les conséquences de toute riposte sont difficiles à prévoir. À la fois l'Iran et Hezbollah cherchent à passer par une aiguille extrêmement fine, où ils produisent assez d'impact pour dissuader les attaques futures sur les capitales libanaise et iranienne, mais sans déclencher une guerre totale.

Cela pourrait s'avérer impossible. Il y a une opinion largement répandue selon laquelle le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit maintenir une guerre en cours pour tenir à distance ses problèmes domestiques grandissants. L'Iran, ses acteurs non étatiques et même la communauté internationale semblent impuissants à l'arrêter.

"Il n'y a pas de dissuasion à rétablir", a déclaré Mohammad Shabani, analyste iranien et rédacteur en chef de Amwaj.media, un site web covering la région. "Cela va continuer, et à long terme, cela va être très dangereux."

Il est possible qu'Iran et Hezbollah aient accepté cela, reconnaissant que l'ouverture de leur message autour de la réponse attendue peut être la meilleure arme à leur disposition.

La plupart des nuits au cours des deux dernières semaines, les officiels israéliens et américains ont sonné l'alarme sur une réponse imminente. Cela n'est pas encore arrivé. Cela contraste fortement avec la dernière fois que la région était au bord d'une guerre totale, lorsque l'Iran a répondu en avril à une attaque israélienne sur son consulat à Damas par un essaim massif d'armes aériennes qui ont été largement abattues par Israël et ses alliés.

Dans les jours qui ont précédé cette attaque, les diplomates et les officiels proches de Hezbollah à qui CNN a parlé au Liban avaient une idée approximative de ce que la riposte de l'Iran ressemblerait : une démonstration de force calibrée pour causer des dommages très limités. Leurs estimations sur le calendrier étaient globalement justes.

L'Iran telegraphait alors son prochain coup à travers les alliés américains dans la région. Aujourd'hui, il n'y a aucun signe de cela.

"Il y a définitivement un élément de guerre psychologique dans ce délai", a déclaré Shabani. "Mais tandis que vous faites deviner les Israéliens, vous faites également monter la pression sur les Libanais et les Iraniens."

De manière inhabituelle, Nasrallah a admis dans son dernier discours que le meurtre de Shukr et Haniyeh devait être considéré comme des "réussites obtenues par Israël". Ce sentiment d'échec est palpable au Liban et à Téhéran, où les tensions politiques sont en augmentation et l'économie a subi un coup.

À Téhéran, l'assassinat de Haniyeh a eu lieu un jour après l'investiture du premier président réformiste d'Iran en décennies, Masoud Pezeshkian. Les analystes occidentaux ont déclaré que l'élection de Pezeshkian pourrait réparer les fissures avec l'Occident. Mais l'attaque qui a tué Haniyeh a jeté un froid sur ces espoirs.

À Beyrouth, la saison estivale est normalement une aubaine pour l'économie vacillante. Les feux d'artifice qui illuminaient le ciel nocturne dans les jours précédant l'attaque israélienne dans le sud de Beyrouth ont cédé la place aux détonations sonores produites par les avions israéliens brisant la barrière du son au-dessus, secouant les fenêtres et gardant les familles libanaises effrayées à la maison.

"Je ne peux pas penser à ce qui va se passer ensuite", a déclaré le responsable politique ayant des liens avec Hezbollah que CNN a interrogé. "Tout ce que je peux faire, c'est me préparer de manière appropriée pour aider ma communauté si le pire se produit."

CNN's Ben Wedeman, Sarah El Sirgany, Crendon Greenway et Charbel Mallo ont contribué au reportage.

Le Moyen-Orient et le monde surveillent de près la tension entre Israël et ses adversaires dans la région, notamment après l'assassinat du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran. Les événements au Moyen-Orient ont le potentiel de peser considérablement sur la politique mondiale, car l'Iran et ses alliés, dont le Hezbollah, ont menacé de terribles représailles.

