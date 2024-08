- Les Sharks de Cologne engagent le défensif Almquist.

Les Cologne Sharks ont signé le défenseur suédois Adam Almquist. Le club de la Deutsche Eishockey Liga (DEL) a annoncé vendredi que le joueur de 33 ans avait signé un contrat d'une saison. "Adam est un joueur intelligent et mobile qui peut ouvrir notre jeu depuis l'arrière et prendre de bonnes décisions avec la rondelle", a déclaré le directeur sportif des Sharks, Matthias Baldys. Almquist a remporté le championnat de Suède avec Jonkoping en 2010 et 2017, et le championnat de Suisse avec SC Bern en 2019. La saison dernière, il a joué 36 matchs pour les rivaux de la DEL, l'EHC Red Bull Munich.

