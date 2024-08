- Les Sex Pistols sont de retour sans l'ancien chanteur Lydon.

Le groupe de punk britannique Sex Pistols a joué tous les morceaux de leur album légendaire "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols" lors de leur premier concert en 16 ans, laissant les fans ravis. Le concert de bienfaisance du mardi soir était le premier d'une série de trois spectacles complets à Londres.

Le guitariste Steve Jones (68), le batteur Paul Cook (68) et le bassiste Glen Matlock (67) se sont produits sans leur ancien chanteur John Lydon, également connu sous le nom de Johnny Rotten. Le chanteur britannique de punk Frank Carter (40), qui n'était pas né lorsque "Never Mind The Bollocks" est sorti en 1977, a pris la relève au chant.

Réunion pour une bonne cause

Le groupe a interprété un set énergique avec des classiques du punk comme "Holidays In The Sun", "Problems", "Liar" ou "Anarchy In The UK" de leur album culte devant environ 400 spectateurs à la Bush Hall de Shepherd's Bush, à Londres. During the hit "God Save The Queen", the British rock singer Yungblud ("Parents") joined on stage and sang along before partying with fans in the audience.

Il y a deux ans, Steve Jones avait jugé une réunion des Sex Pistols peu probable. Cette fois, la cause était bonne. La Bush Hall rencontrait des difficultés financières et les bénéfices des concerts et d'une campagne de financement participatif visent à assurer son avenir. Les billets se sont vendus en quelques minutes.

Au fil des 20 dernières années, de nombreuses stars se sont produites à la Bush Hall, notamment Adele, Amy Winehouse, Chris Rea et The Killers. Cependant, les réservations auraient récemment considérablement diminué.

Les relations avec l'ancien chanteur Lydon sont tendues

Les Sex Pistols se sont séparés pour la première fois en 1978. Ils se sont réunis pour des concerts et des tournées dans les années 90 et 2000. Leur dernière prestation ensemble avec Lydon en tant que chanteur remontait à 2008.

Récemment, le chanteur a perdu un procès contre ses anciens partenaires de groupe. Il avait tenté d'empêcher l'utilisation de chansons des Sex Pistols dans la série télévisée "Pistol", basée sur les mémoires du guitariste Jones. Depuis, les musiciens n'auraient plus eu de contact les uns avec les autres.

