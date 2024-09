Les services secrets ukrainiens revendiquent l'attaque contre le dépôt de munitions.

10:49 Fabricants de drones ukrainiens obtiennent accès aux opportunités de soumission de Ramstein

Les fabricants de drones ukrainiens ont maintenant la possibilité de participer aux appels d'offres organisés par la Coalition des drones dans le cadre de Ramstein. Des représentants des partisans de l'ouest ukrainien se réunissent à Ramstein toutes les quelques semaines. Selon le ministère de la Défense ukrainien, la série d'appels d'offres se compose de deux sections : une pour la production de drones en vue à la première personne (FPV) et une pour les drones d'interception. Le ministère considère cette opportunité comme un coup de pouce significatif pour la manufacture ukrainienne. Les soumissions seront évaluées par les membres de la Coalition des drones, et les gagnants recevront des commandes pour des essais supplémentaires. Si elles réussissent, les entreprises gagnantes pourraient recevoir des commandes de production des États de Ramstein.

10:27 Des preuves de l'attaque d'un dépôt de munitions russe ont été découvertes

Le Kremlin n'a pas officiellement reconnu cela, mais le gouverneur de la région de Tver a rapporté sur Telegram qu'une attaque de drone ukrainien a causé un incendie dans un grand dépôt d'armes et de munitions. Les habitants ont été évacués et des vidéos de l'incident circulent en ligne.

09:39 Des victimes civiles à Kharkiv et à Zaporizhzhia

Kharkiv, en Ukraine, a été touchée par une importante attaque aérienne russe la veille. Les explosions dans divers quartiers ont entraîné un nombre accru de blessés, qui s'élèvent maintenant à 9. Il s'agit de la dernière d'une série récente d'attaques contre des civils. Dimanche, une frappe de bombe précise a tué une femme et en a blessé 43, dont quatre enfants. Les attaques aériennes russes ont également ciblé des établissements dans l'oblast de Zaporizhzhia, entraînant deux morts.

08:46 Les installations énergétiques de Sumy sont à nouveau attaquées

Les autorités ukrainiennes rapportent que les installations énergétiques de la ville du nord-est de Sumy ont été à nouveau attaquées par des drones russes. Les premiers rapports suggèrent qu'il n'y a pas de victimes, mais les attaques répétées ont mis une pression immense sur le système énergétique. Les attaques précédentes sur la ville et la région ont entraîné une panne de courant temporaire affectant plus de 280 000 ménages, selon le ministère de l'Énergie.

08:27 Le quartier général des forces armées ukrainiennes signale 1 130 pertes russes

Le quartier général des forces armées ukrainiennes signale 1 130 pertes parmi les soldats russes au cours des 24 dernières heures. Depuis le début de l'invasion russe à part entière en février 2022, les forces ukrainiennes ont enregistré 637 010 pertes chez l'ennemi. Au cours de la dernière journée, les troupes ukrainiennes ont prétendument détruit 25 systèmes d'artillerie, 45 véhicules de transport et de carburant et six chars.

07:55 L'Ukraine simplifie les plans de déploiement des avions F-16

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé que les plans de déploiement des avions de combat occidentaux F-16 avaient été finalisés par l'armée de l'air ukrainienne. Les rôles et responsabilités des forces armées et du ministère de la Défense ont été attribués, et des discussions ont été menées sur la possibilité d'étendre la flotte d'avions et de poursuivre la formation des pilotes. Il y a une forte demande pour une formation de pilote de base plus approfondie, qui dure actuellement 40 jours. L'Ukraine devrait recevoir environ 60 avions F-16, et bien que plusieurs aient été livrés, beaucoup sont encore en attente.

07:19 La Russie repousse des attaques de drones ukrainiens sur plusieurs régions

La Russie signale avoir réussi à repousser des attaques de drones ukrainiens sur plusieurs régions. Au cours de la nuit, le système de défense aérienne a prétendument intercepté et détruit 54 drones ukrainiens sur cinq régions russes. Environ la moitié des drones ont été abattus dans la région frontalière de Kursk, le reste ayant été intercepté dans les régions de Bryansk, Belgorod, Smolensk et Oryol. Il n'y a pas de mention de la région de Tver, où les autorités locales et les blogueurs militaires ont rapporté une attaque de drone sur un grand dépôt de munitions qui a entraîné un incendie dans la ville, nécessitant l'évacuation des habitants.

06:57 Une attaque ukrainienne cause un incendie dans un dépôt de munitions russe

Des blogueurs militaires affirment qu'une force ukrainienne a ciblé un dépôt de munitions russe dans la région de Tver, entraînant un incendie massif. Le dépôt est prétendument approvisionné en milliers de tonnes d'armes et de munitions, y compris 42 bunkers renforcés, 23 entrepôts et ateliers. L'ancien colonel du renseignement russe Igor Girkin affirme avoir pris le contrôle de la situation via Telegram. Les blogueurs militaires ukrainiens suggèrent des dommages importants aux bunkers récents.

06:20 Le député fractionnaire du parti vert aborde l'influence de la propagande russe

Le député fractionnaire du parti vert, Konstantin von Notz, propose un débat parlementaire sur les opérations d'influence russe en Allemagne. Dans une déclaration, il met en évidence les analyses de documents internes de la "usine de propagande" russe SDA, qui exposent les méthodes sournoises utilisées par les entités russes pour s'engager avec la démocratie allemande, le discours public et les élections. La collaboration avec l'AfD, le BSW et d'autres partis qui promeuvent les narratives russes vise à affaiblir les intérêts allemands et à discréditer les partisans pro-ukrainiens par la surveillance et le discrédit public.

Les investigations de Microsoft suggèrent que les acteurs russes, en particulier un groupe lié au Kremlin nommé Storm-1516, ont renforcé leurs efforts de désinformation contre la candidate à la présidence américaine Kamala Harris. Depuis fin août, ils ont produit deux vidéos fictives pour saboter les campagnes de Harris et de son candidat à la vice-présidence Tim Walz. Une vidéo montre un groupe de partisans de Harris attaquant unsupposé participant à une manifestation Trump. L'autre vidéo présente un acteur répandant le mensonge selon lequel Harris était responsable d'un accident en 2011 qui a Leave

11:57 Attaques de drones dans les régions russes

Des rapports en provenance de Russie affirment qu'une attaque de drones ukrainiens a provoqué un incendie dans la région de Tver. Des débris d'un drone ukrainien détruit auraient allumé cet incendie, entraînant l'évacuation des habitants d'une partie de la ville. Les pompiers tentent actuellement d'éteindre les flammes, et la cause exacte de l'incendie reste inconnue. La défense aérienne russe serait toujours en train de faire face à une "attaque massive de drones" sur la ville. Selon un rapport de 2018 de l'agence de presse d'État RIA Novosti, Tver abrite un arsenal russe pour le stockage de roquettes, de munitions et d'explosifs.

10:57 Attaques de drones dans les régions occidentales russes

Selon les gouverneurs locaux, différentes régions occidentales de Russie sont visées par des attaques de drones ukrainiens. Sept drones ukrainiens auraient été abattus dans la région de Smolensk, et un drone a été détruit au-dessus de la région d'Orel par la défense aérienne russe. La région de Briansk, frontalière de l'Ukraine, a rapporté la destruction d'au moins 14 drones d'attaque ukrainiens. Les autorités ukrainiennes affirment que ces attaques ciblent des infrastructures militaires, énergétiques et de transport cruciales pour les efforts de guerre de Moscou.

09:56 Enquête sur le commerce de l'uranium

Le gouvernement américain examine des allégations de contournement d'une interdiction d'importation d'uranium russe aux États-Unis par la Chine. Selon Reuters, citant des sources gouvernementales, la Chine importerait de l'uranium enrichi de Russie tout en exportant sa propre production vers les États-Unis. "Nous sommes préoccupés par le fait que l'interdiction d'uranium russe pourrait être contournée", a déclaré Jon Indall de l'Association des producteurs d'uranium des États-Unis. "Nous ne voulons pas fermer le robinet russe et voir soudainement tout le matériau venir de Chine. Nous avons demandé au département du Commerce d'examiner cela." Le département du Commerce américain n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

08:54 Réapprovisionnement prévu des réserves d'huile

Selon une source, le gouvernement américain prévoit de reconstituer ses réserves stratégiques de pétrole en achetant jusqu'à six millions de barils de pétrole en raison des prix actuels bas. Si cette opération est couronnée de succès, elle serait la plus importante depuis une importante libération en 2022. En réponse aux prix élevés de l'essence suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement américain a vendu de vastes quantités de pétrole de ses réserves stratégiques l'an dernier, marquant la "plus grande libération de réserves de pétrole de l'histoire".

07:45 Morts et blessés dans l'attaque de Saporishzhia

La Russie aurait attaqué la région de Saporishzhia pendant la nuit, tuant au moins deux civils et en blessant cinq autres. Le gouverneur Ivan Fedorov a précisé que la communauté de Komyshuvakha dans la région avait été extensively ciblée par la Russie. Plusieurs maisons et une installation d'infrastructure ont également été endommagées. Les services d'urgence sont toujours sur les lieux pour évaluer l'ampleur des dégâts.

06:38 L'ambassadrice américaine à l'ONU : Nous avons vu le plan de paix de Zelensky

L'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, déclare que le côté américain a examiné le "plan de paix" proposé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon "European Pravda", elle a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse à l'ONU, en déclarant : "Nous avons vu le plan de paix du président Zelensky. Nous pensons que c'est une stratégie qui peut fonctionner. Et nous devons comprendre comment nous pouvons contribuer à cela." L'ambassadrice américaine a exprimé son optimisme quant aux progrès dans les négociations de paix, sans fournir plus de détails. Thomas-Greenfield fait probablement référence à la stratégie connue sous le nom de "plan de victoire" du côté ukrainien, que Zelensky a annoncé le mois dernier.

05:29 Fausse alerte en Lettonie : un vol d'oiseaux mal identifié

Une potentielle invasion de l'espace aérien letton par un objet volant non identifié a entraîné une fausse alerte. L'objet non identifié, qui a traversé l'ouest de la Lettonie depuis la Biélorussie, a entraîné le déploiement d'intercepteurs de l'OTAN basés à Lielvarde. Cependant, ils n'ont pas réussi à localiser d'objets suspects, et l'objet a finalement été identifié comme un vol d'oiseaux.

04:59 Renforcement de la coopération cyber entre la Moldavie et l'Allemagne

La Moldavie et l'Allemagne renforcent leur défense contre la "guerre stratégique de Poutine" avec un accord de cybersécurité. Selon les mots de la ministre des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock à Chisinau, le président russe Vladimir Poutine a une ambition claire d'utiliser sa guerre stratégique contre l'Europe, et en particulier la Moldavie, comme un outil d'instabilité. "C'est precisely why we're stepping up our own initiatives", a-t-elle déclaré. En partageant des équipements informatiques, des données et en offrant une formation, ils prévoient de "débusquer les menaces cyber en Moldavie et de démasquer la désinformation".

