En difficulté, le géant technologique Intel envisage des mesures draconiennes pour inverser sa déclin financière, selon des rapports récents. La société américaine pourrait envisager de scinder ou d'abandonner certains projets d'usines, ce plan potentiel devant être présenté au conseil d'administration dans le mois à venir, selon des sources. Il est important de noter que ces considérations sont encore à un stade précoce et qu'aucune action immédiate n'a été planifiée.

Une possibilité serait que Intel sépare sa production de puces, qui a déjà été spin-off dans une division distincte. Cependant, il est plus probable que la société réduise certaines projets d'expansion. Le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a également proposé l'idée de gagner de l'argent en tant que sous-traitant de fabrication pour d'autres développeurs de puces. Intel a refusé de commenter le rapport.

La nouvelle a été bien accueillie par les investisseurs, qui ont acheté des actions fortement dépréciées et les ont fait passer dans le territoire positif. Les actions d'Intel ont perdu plus de 59% de leur valeur depuis le début de l'année.

Coupe d'emplois, ventes, pas de dividende

Intel est sous pression en raison d'une demande plus faible pour les puces classiques utilisées dans les centres de données et de la tendance vers les processeurs AI, où la société est en retard par rapport à ses concurrents comme Nvidia. Intel manque d'une puce AI compétitive dans cet espace.

La société a enregistré une perte de un milliard de dollars lors du dernier trimestre et les analystes s'attendent à d'autres pertes dans les mois à venir. Intel a prévu que ses revenus pour le trimestre en cours seront bien en deçà des attentes, d'un montant de plus d'un milliard de dollars.

Gelsinger prend des mesures et prévoit de supprimer 15 000 emplois, soit près de 15% de la main-d'œuvre, dans le but de réaliser des économies de plus de 10 milliards de livres d'ici la fin de l'année. Intel a récemment vendu sa participation dans le fabricant de puces britannique Arm Holdings, ce qui a probablement rapporté moins de 150 millions de livres. Le dividende a été suspendu. Les dépenses sont réduites. Gelsinger a précédemment déclaré que l'accent serait mis sur le bilan et la réduction de la dette pour le moment.

L'attention se porte maintenant sur la nouvelle usine prévue en Allemagne, que Intel souhaite construire à Magdebourg pour environ 30 milliards de livres. Cependant, la société attend toujours les approbations, notamment pour les subventions d'un milliard de dollars. La première pelletée est toujours prévue pour la fin de l'année, avec une production prévue pour 2027. Intel a déjà obtenu des établissements financiers comme investisseurs pour deux usines coûteuses aux États-Unis et en Irlande.

Gelsinger s'est montré très dramatique dans un e-mail aux employés en août. "Notre structure de coûts n'est pas compétitive", a-t-il écrit, entre autres choses. "Nos coûts sont trop élevés, nos marges sont trop basses." Il a également mentionné que les plans d'investissement avaient été ajustés en fonction de l'évolution attendue du marché, sans donner plus de détails. En même temps, il a été annoncé qu'Intel avait mis les investissements en France et en Italie en attente.

