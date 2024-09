Les services secrets découvrent des vulnérabilités dans un complot présumé pour assassiner Trump.

Une tentative d'assassinat de Donald Trump en juillet a envoyé des ondes de choc à l'échelle mondiale. Le Service secret a enquêté sur l'incident depuis et a confessé de nombreuses failles. Maintenant, ils détaillent les erreurs spécifiques. Les individus responsables des erreurs "subiront les conséquences".

La tentative d'assassinat du candidat républicain à la présidence Donald Trump a mis en évidence de graves erreurs du Service secret. Le directeur de l'agence, Ronald Rowe, à Washington, D.C., a rapporté que des informations cruciales n'ont pas été transmises par les canaux habituels, entraînant des malentendus et des informations incomplètes. Des problèmes ont été repérés à l'avance mais ont été ignorés et non résolus.

Rowe a déclaré que certains agents responsables de la sécurisation de la zone avant l'événement ont échoué, entraînant une violation des protocoles de sécurité. " Ceux qui sont responsables subiront les conséquences." Il a souligné que depuis la tentative, certaines modifications technologiques et organisationnelles ont été mises en place.

Depuis l'attaque, Trump reçoit le même niveau de protection que le président en fonction. Rowe a également souligné les circonstances difficiles de l'année électorale et les multiples événements de haut niveau. "Nous opérons avec des ressources limitées et les poussons à leur limite en ce moment."

La tentative à Butler

Au cours d'un meeting du Parti républicain à Butler, en Pennsylvanie, en juillet, un garde de sécurité a ouvert le feu, visant Trump. Un participant au meeting a été mortellement blessé, et deux autres ont été blessés. Trump a subi des blessures à l'oreille droite. Le tireur a été éliminé par les forces de sécurité.

Le Service secret est responsable de la protection des officiels de haut rang - y compris le président en fonction, ainsi que les anciens titulaires de fonctions ou les candidats à la présidence comme Trump.

Après la tentative contre le républicain, le Service secret a été soumis à de vives critiques pour son approche. Malgré toutes les mesures de sécurité, le tireur a réussi à atteindre un toit voisin avec une vue dégagée sur la scène. De plus, il y avait des indices que le comportement du suspect avait été remarqué par le personnel de sécurité avant l'arrivée de Trump, mais il a quand même été autorisé à accéder à la scène.

La directrice du Service secret à l'époque, Kimberly Cheatle, a admis l'échec du service après l'attaque et a ensuite démissionné. Rowe a succédé à Cheatle et a exprimé sa déception face aux erreurs sur les lieux du crime.

Il y a peu, un incident similaire s'est produit : le Service secret a ouvert le feu sur un individu armé se cachant dans les buissons sur le terrain de golf de Trump en Floride alors que l'ancien président jouait au golf. Le suspect n'a pas riposté et s'est enfui, mais a été arrêté plus tard et inculpé. Les autorités suspectent qu'il avait également l'intention d'assassiner Trump.

Compte tenu des récentes tentatives d'assassinat de Donald Trump, l'élection présidentielle américaine de 2024 devrait avoir des mesures de sécurité considérablement renforcées. Les leçons tirées de ces incidents façonneront sans aucun doute les protocoles de sécurité mis en place pendant la campagne électorale.

Au vu de ces incidents passés, il est crucial que le Service secret mette en place une stratégie de sécurité approfondie et impeccable pour protéger tous les candidats à la présidence, y compris Donald Trump, lors de l'élection de 2024.

