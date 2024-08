- Les services infirmiers: nous sommes profondément choqués

Les employés du service de soins à domicile, dont un médecin palliatif est suspecté de meurtre, sont soi-disant profondément choqués. La situation dans son ensemble est incompréhensible pour eux, selon la direction. "Le bien-être et l'accompagnement de nos patients palliatifs est le cœur de notre mission et l'effort quotidien et infatigable de notre personnel soignant, de nos spécialistes et de nos employés."

Un médecin palliatif de 39 ans est suspecté d'avoir tué quatre patientes féminines, âgées de 72 à 94 ans, dans leurs domiciles entre le 11 juin et le 24 juillet, d'une manière qui reste inconnue. Il aurait ensuite allumé des incendies pour dissimuler ses actes, selon le parquet. Le parquet a déclaré que les patientes n'étaient pas en phase aiguë de décès lors des incidents. Le mobile de l'homme reste inconnu.

La police a initialement enquêté sur le cas en tant qu'incendie ayant entraîné la mort. Le médecin est de plus en plus suspect, le parquet citant des indices du service de soins à domicile. Le service a déclaré qu'il coopère pleinement avec le parquet pour assurer une clarification complète de l'affaire.

Les employés du service de soins à domicile plaident fortement en faveur de la justice, croyant que le médecin suspect devrait recevoir un procès équitable. Malgré les circonstances choquantes, ils restent fidèles à leur mission de fournir les meilleurs soins possibles à leurs patients palliatifs.

Le parquet travaille diligemment pour s'assurer que justice soit rendue dans cette affaire, car les actes présumés du médecin ont ébranlé la confiance et la confiance de l'ensemble du service de soins à domicile.

