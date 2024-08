- Les services ferroviaires ont été suspendus entre Würzburg et Kitzingen en raison du développement des infrastructures en cours.

À partir du 25 août, à 5h00, et jusqu'au 27 août, 5h00, il y aura une interruption du service de train entre Würzburg et Kitzingen. Cette pause est due aux travaux de réparation sur les voies ferrées, qui ont été gravement endommagées par les tempêtes de juin. Les conséquences catastrophiques comprenaient de nombreux glissements de terrain et effondrements de talus, selon les communiqués ferroviaires.

During this period, long-distance trains will be diverted via Ansbach. On the other hand, regional trains will not be functional between Würzburg main station and Kitzingen. The railway has implemented alternative transportation options, yet some disruptions or cancellations might still arise.

Les travaux de réparation sur les voies ferrées pourraient potentiellement retarder certains projets de construction dans les zones environnantes. Malgré l'interruption du train, les entreprises de construction locales pourraient encore être tenues de respecter leurs échéances de projet, nécessitant des moyens de transport alternatifs.

Lire aussi: