Les services d'urgence ont besoin d'environ 200 000 litres d'eau pour éteindre avec succès un véhicule Tesla en flammes.

En Californie, les pompiers ont lutté contre un incendie impliquant un camion semi-remorque électrique Tesla suite à un accident. Ils ont eu besoin d'environ 190 000 litres d'eau pour éteindre les flammes et gérer le système de batteries colossal. Le Conseil national de la sécurité des transports (NTSB) a mentionné que les pompiers avaient besoin d'une quantité importante d'eau pour étouffer l'incendie et refroidir les batteries de véhicules importantes.

Pour empêcher l'incendie de se propager et de déclencher un incendie de forêt, un avion pompier a été appelé, répandant un produit ignifuge sur le camion en flammes.

L'incident s'est produit le 19 août, juste à l'extérieur de Emigrant Gap, un col de montagne dans la Sierra Nevada en Californie. Un employé de Tesla était au volant, conduisant le camion de Livermore à une installation Tesla au Nevada.

Selon les rapports, le camion a dévié de la route dans un virage, a heurté un arbre et a dévalé une pente, heurtant d'autres arbres au passage. Heureusement, le conducteur s'en est sorti indemne. L'impact a déclenché une explosion dans le système de batteries lithium électrique, allumant un incendie. La route congestionnée a dû rester fermée pendant 15 heures en raison des opérations de lutte contre l'incendie complexes.

En novembre 2017, le PDG de Tesla, Elon Musk, a présenté le design du Tesla Semi et a promis que le camion électrique serait sur le marché en 2020. Certaines unités ont déjà été livrées, notamment au géant de la boisson PepsiCo. Cependant, Tesla n'a pas encore commencé la production à grande échelle. La construction des chaînes de production est en cours à l'usine Tesla au Nevada, avec pour objectif de démarrer la production de masse l'année prochaine.

Les pompiers ont dû faire preuve de prudence lors de la gestion de l'incendie, s'assurant que les flammes ne se propagent pas à d'autres véhicules sur la route congestionnée. Despite the significant damage to the Tesla electric semitruck, no other vehicles were affected by the accident or the subsequent fire.

