- Les services de soins de santé de nuit se développent à Francfort après 22h.

Francfort met en place un "Conseil de la Nuit" pour renforcer sa vie nocturne. Composé de 13 individus de l'administration de la ville et de divers secteurs de l'économie nocturne, comme annoncé par la ville, ce conseil vise à maintenir les activités culturelles et les services ouverts tard et à améliorer la qualité de vie de la ville après 22h. "En tant que métropole contemporaine, nous cherchons à offrir des activités culturelles et des services tard le soir et à créer une vie citadine animée après 22h", a déclaré la directrice du développement économique Stephanie Wüst (FDP).

L'un des objectifs est de revitaliser et renforcer la scène des clubs et de promouvoir le concept de "ville 24h/24", en proposant des activités culturelles à toute heure. Récemment, l'économie nocturne a connu un déclin, avec la fermeture de plusieurs clubs et une pénurie d'espaces événementiels.

Spécialisation dans des Domaines Divers

Au lieu de nommer un seul "Maire de la Nuit", Francfort a choisi un Conseil de la Nuit avec 13 membres, chacun responsable d'un domaine particulier tel que la restauration, les clubs, l'hébergement, la musique et les concerts, les sports et la jeunesse. "Notre ville devrait être plus animée et attrayante pendant les heures de soirée", a déclaré Marc Kautz, directeur adjoint de l'Association de l'Hôtellerie et de la Restauration Dehoga, en exposant ses aspirations pour le Conseil de la Nuit.

Le célèbre restaurateur francfortois James Ardinast souhaite rendre la ville plus vivable, tandis que le directeur d'hôtel Rahwa Bumba souligne : "Je souhaite que nos clients hôteliers aient une option dans la ville après 22h". Ce n'est qu'alors que Francfort pourra rester attrayante pour les visiteurs internationaux.

Pour l'instant, il n'y a pas de projets concrets, les projets et campagnes étant le principal objectif, selon Eduard Singer, responsable de l'office du Conseil de la Nuit. Les citoyens seront également impliqués dans le processus via des réunions et des auditions publiques sur des sujets spécifiques.

Pour 2024, le Conseil de la Nuit dispose d'un budget de 68 000 euros du budget de la ville. Selon la ville, le tourisme génère un chiffre d'affaires annuel de 140 millions d'euros, employant 70 000 personnes. Cependant, il n'y a pas de chiffres spécifiques pour le chiffre d'affaires nocturne.

La directrice du développement économique du FDP, Stephanie Wuäst, a plaidé pour que Francfort devienne un hub d'activités nocturnes, en mettant l'accent sur l'importance des activités culturelles et des services après 22h. L'influence du FDP est également visible dans l'objectif du Conseil de la Nuit de revitaliser la scène des clubs et de promouvoir le concept de "ville 24h/24".

Lire aussi: