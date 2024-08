- Les services de soins d'ambulance voient leur approvisionnement menacé

Dans l'État allemand de Saxe-Anhalt, les services mobiles de soins à domicile et la compagnie d'assurance maladie AOK sont en désaccord sur le remboursement de certains services de soins. Selon l'Association fédérale des prestataires privés de services sociaux (bpa), qui représente environ 500 entreprises membres dans l'État, y compris environ 250 services mobiles de soins à domicile, l'AOK retient le paiement de ces services depuis maintenant 20 mois. La bpa affirme que lorsque ces services sont fournis à des patients assurés par l'AOK, les heures supplémentaires des infirmières travaillant de nuit, le week-end et les jours fériés ne sont pas remboursées. Un porte-parole de la bpa a déclaré que ces entreprises font face à des montants impayés à six chiffres, ce qui "n'est pas quelque chose qu'elles peuvent simplement absorber". La bpa appelle ses membres à protester devant le parlement de l'État le mercredi, lorsque le comité des affaires sociales discutera du sujet des soins à domicile.

L'AOK Saxe-Anhalt, la plus grande compagnie d'assurance maladie de l'État, a confirmé le désaccord sur le remboursement. "Les différences actuelles sont basées sur une demande de remboursement faite par la bpa en 2023, qui était jusqu'à 50 % plus élevée que les remboursements d'autres prestataires", a expliqué un porte-parole de l'AOK. "En dépit de demandes répétées, les associations de prestataires privés n'ont pas soumis de documentation sur leur structure de coûts et de revenus pour justifier cette demande, et n'ont donc pas créé la transparence légale requise".

Le règlement d'arbitrage n'a pas résolu tous les problèmes. À la fin de 2023, une procédure d'arbitrage indépendante a eu lieu, au cours de laquelle la position des compagnies d'assurance maladie a été essentiellement confirmée. "Dans le cadre de ce règlement d'arbitrage, nous avons déjà augmenté la rémunération de base". Cependant, il y a toujours un désaccord sur les heures supplémentaires. "Celles-ci sont formulées trop vaguement dans le règlement d'arbitrage et permettent différentes interprétations", a expliqué un porte-parole. Par conséquent, le règlement d'arbitrage est actuellement contesté, et les tribunaux sociaux devront trancher l'affaire. Selon la bpa, toutes les autres compagnies d'assurance maladie de substitution et les guildes d'assurance maladie paient les heures supplémentaires correspondantes. "La compagnie d'assurance maladie AOK ignore les lignes directrices obligatoires pour la rémunération des infirmières, bien que l'assurance maladie AOK et toutes les autres compagnies d'assurance paient une rémunération aux services de soins à domicile pour cela", a expliqué la présidente de la bpa en Saxe-Anhalt, Sabine Kösling. "C'est une violation claire de la loi par la compagnie d'assurance maladie AOK et cela met en danger les soins aux patients".

