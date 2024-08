Couverture des conflits armés et des hostilités en cours - Les services de renseignement de Moscou intensifient leur répression des journalistes de guerre étrangers

L'agence de sécurité russe FSB a ouvert des enquêtes criminelles contre trois journalistes étrangers, originaires de l'Ouest, pour des séjours non autorisés dans la région de Kursk frontalier de l'Ukraine. Un journaliste de télévision italien et un employé de la société de radiodiffusion italienne Rai sont accusés d'être entrés illégalement en Russie et d'avoir filmé à Soudja, une ville de la région de Kursk, selon le communiqué de l'agence de sécurité.

Ces journalistes ne sont pas des correspondants réguliers en Russie. On soupçonne qu'ils ont illégalement traversé la frontière russe avec des troupes ukrainiennes. De plus, un troisième journaliste étranger, vu à un poste de contrôle russe à Soudja, doit également faire face à des poursuites judiciaires, selon l'agence de sécurité.

Précédemment, le ministère russe des Affaires étrangères avait convoqué l'ambassadeur d'Italie à Moscou, Cecilia Piccioni, pour exprimer son mécontentement concernant la traversée illégale de la frontière par l'équipe de Rai. Ils ont affirmé que l'équipe avait pénétré sur le territoire russe en violation des lois russes, dans le but de rendre compte des actions présumées de terrorisme par des combattants ukrainiens dans la région de Kursk. Cependant, le reportage avait une autre orientation : l'Ukraine considérait l'offensive comme faisant partie de sa bataille défensive contre l'invasion russe quasi deux ans et demi. Les officiels russes ont affirmé que l'équipe avait commis un crime et violé l'éthique journalistique.

Couverture de l'opération terrestre ukrainienne

Les forces ukrainiennes ont lancé une attaque surprise sur la région russe de Kursk le 6 août, ayant conquis plusieurs localités depuis lors. On suppose que les Italiens, qui opéraient dans la zone de guerre en Ukraine, avaient pénétré sur le territoire russe. Ils ont capturé les premières images indépendantes de cette opération terrestre ukrainienne sans précédent.

Rai a annoncé qu'elle rapatriait temporairement ses employés en Italie pour assurer leur sécurité personnelle. De plus, selon le ministère italien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Piccioni a mentionné lors de ses discussions à Moscou que la société de radiodiffusion et ses rédactions prévoyaient de continuer leurs activités de manière indépendante et autonome.

