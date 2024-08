- Les services de prière du vendredi à l'extérieur de la mosquée bleue

Séances de culte dans les rues devant la célèbre Mosquée Bleue près de l'Alster extérieur de Hambourg doivent désormais avoir lieu loin du lieu de culte scellé. Cette directive a été émise par l'autorité de l'assemblée, en tant que condition pour l'assemblée annoncée jeudi soir et la prière du vendredi, comme l'a rapporté un porte-parole de la police à l'agence de presse allemande.

Après l'interdiction du Centre islamique de Hambourg, considéré comme extrémiste, et la fermeture officielle de la mosquée il y a cinq semaines par le ministère fédéral de l'Intérieur, les fidèles s'étaient réunis directement dans la rue Schönes Ausblick pour la prière du vendredi. La police avait fermé les routes autour de la mosquée. Les riverains avaient exprimé leur mécontentement.

Le culte autorisé seulement au-delà de la médiane de la route

Selon le décret de l'autorité de l'assemblée, les croyants ne sont désormais autorisés à se rassembler que sur une zone au-delà de la médiane de la route dans le quartier de Schönes Ausblick/Karlstraße - située deux parcelles loin de la zone interdite de l'IZH. Le porte-parole de la police a déclaré : "Cette condition vise à minimiser les perturbations pour les résidents et les parties non impliquées." De plus, l'autorité de l'assemblée a imposé le respect des réglementations sonores.

Un différend sur la compétence avait précédemment surgi. "Comme cela concernait plusieurs événements religieux sans commentaires explicites, l'office du district de Hambourg-Nord était temporairement autorisé à prendre des décisions concernant l'utilisation de l'espace public et toute autorisation d'utilisation spéciale", a expliqué le porte-parole. Cependant, les prières récentes, y compris les commentaires parlés, ont entraîné le transfert de la compétence à l'autorité de l'assemblée.

Les fidèles pétitionnent : "Nous voulons que notre mosquée soit rouverte"

Le vendredi dernier, environ 100 croyants ont prié et manifesté pour la réouverture du lieu de culte dans la rue devant la mosquée. Une banderole portait l'inscription "Nous voulons notre mosquée de retour". "Nous prions dans la rue parce que nous n'avons pas d'autre choix", a déclaré un imam. La mosquée a une signification religieuse importante pour les musulmans chiites et ne devrait pas être éclipsée par les conflits internationaux.

Selon l'ordre d'interdiction du ministère de l'Intérieur, l'IZH, contrôlée par Téhéran, cherche à atteindre des objectifs inconstitutionnels en diffusant l'idéologie de la Révolution iranienne en Allemagne.

