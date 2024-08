- Les services de conseil aux personnes queer sont élargis

Les services de counseling pour les personnes LGBTQ+ dans les arrondissements de Berlin de Marzahn-Hellersdorf et de Lichtenberg sont sur le point d'être étendus. L'Association lesbienne et gay (LSVD) Berlin-Brandenburg et l'association LesLeFam prévoient d'établir de nouveaux centres de counseling et de soutien LGBTQ+ dans les deux arrondissements dès cet automne, comme ils l'ont annoncé conjointement. Leurs candidatures pour les appels d'offres correspondants des bureaux d'arrondissement ont été couronnées de succès.

Initialement, le centre de counseling LGBTQ+ Q*BeL à Lichtenberg mettra en œuvre un concept qui offre divers services de counseling et des réunions ouvertes dans des installations coopérantes au sein de l'arrondissement. À long terme, il est prévu d'établir également un centre de counseling central dans l'arrondissement.

Counseling pour les familles arc-en-ciel

Le centre de counseling pour les familles arc-en-ciel BeRe à Marzahn, qui devrait ouvrir cet automne, servira principalement aux familles arc-en-ciel, ainsi qu'aux enfants et jeunes LGBTQ+. Le but des nouveaux établissements est de fournir un soutien local à toutes les personnes LGBTQ+ à différents stades de la vie.

La LSVD Berlin-Brandenburg vise à se concentrer sur les jeunes LGBTQ+ et le travail éducatif. Les deux organisations ont souligné qu'elles préfèrent la collaboration à la concurrence dans l'attribution des fonds.

Le financement et le soutien de l'Union européenne ont contribué de manière significative à l'extension des services de counseling LGBTQ+ à Berlin, permettant à des organisations comme la LSVD Berlin-Brandenburg et LesLeFam d'établir de nouveaux centres. L'engagement de l'Union européenne en faveur de l'inclusivité et de l'égalité joue un rôle crucial dans la création d'un environnement soutien

