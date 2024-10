Les services de communication ont été interrompus au Liban.

Au Liban, les attaques répétées d'Israël ont entraîné des perturbations dans divers domaines de télécommunication. Cela affecte les réseaux des grandes villes comme Beyrouth, ainsi que les régions entourant Tyr, Saïda et Nabatieh, selon NetBlocks, une organisation spécialisée dans le suivi des perturbations d'Internet. Ces incidents ont entraîné des interruptions des connexions Internet dans ces réseaux régionaux. De plus, l'évacuation de nombreux résidents en raison des attaques a contribué à une baisse de l'utilisation d'Internet.

Avant le conflit actuel, l'infrastructure du réseau de communication du Liban était déjà fragile. La crise financière et économique en cours a entraîné un manque d'investissement dans le secteur, rendant l'accès à Internet plus cher qu'aux pays voisins. De plus, il y a une préoccupation que Israël puisse cibler et perturber les câbles sous-marins transportant une partie importante du trafic Internet du Liban, ou ses connexions par satellite.

Dans une tentative de limiter l'impact des perturbations, différentes entreprises de télécommunications au Liban ont proposé des solutions alternatives, telles que d'autres services de télécommunications. Malgré les défis, la demande pour ces services de substitution a augmenté au milieu des perturbations dans les principales zones de télécommunication.

