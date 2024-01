Les séries éliminatoires du football universitaire : L'adversité a fait ressortir le meilleur de "l'équipe de l'Amérique", déclare l'entraîneur des Wolverines, Jim Harbaugh.

Michigan, Washington, Texas et Alabama sont les quatre équipes qui resteront en lice pour les matches du jour de l'An, après que Florida State a été exclu des quatre premiers.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur les demi-finales :

Les Wolverines du Michigan (13-0) affronteront les Crimson Tide de l'Alabama (12-1) au Rose Bowl de Pasadena, en Californie, à 17 heures (heure de l'Est).

Les Washington Huskies (13-0) affronteront les Texas Longhorns (12-1) au Sugar Bowl au Caesars Superdome à la Nouvelle-Orléans à 20 h 45 (heure locale).

Les deux matchs seront diffusés sur ESPN.

Michigan contre Alabama

L'équipe de l'Amérique

C'est la troisième saison consécutive que les Wolverines se qualifient pour les College Football Playoff, mais Michigan n'a pas réussi à dépasser le stade des demi-finales lors de chacune des deux dernières années.

Cette année, Michigan aborde le match en tant que favori pour le titre national. Mais en dehors du terrain, le Michigan a connu une saison pleine de controverses.

Au début de la saison, l'entraîneur Jim Harbaugh a été suspendu pour les trois premiers matchs de l'équipe, une sanction auto-imposée par le département athlétique du Michigan en raison de violations des règles de recrutement de la NCAA. La NCAA, qui a ouvert une enquête à ce sujet, pourrait décider d'ajouter des sanctions supplémentaires dans ce cas.

La NCAA a ouvert une deuxième enquête sur les Wolverines en octobre pour vol présumé de signatures, ce qui a conduit à la suspension puis à la démission de Connor Stalions, analyste du football de Michigan, et au licenciement de l'entraîneur des linebackers, Chris Partidge.

Harbaugh a nié avoir eu connaissance d'un stratagème visant à voler les panneaux d'autres équipes, mais il a accepté une suspension de trois matchs, ce qui porte à six le nombre de matchs qu'il a passés loin de la ligne de touche de Michigan.

Les deux enquêtes de la NCAA concernant Michigan se poursuivent.

Harbaugh a déclaré qu'il pensait que l'adversité avait permis aux Wolverines de donner le meilleur d'eux-mêmes.

"L'émotion de l'équipe. La persévérance. La solidité de ces gars. Oui, en regardant ça, je dirais que c'est l'équipe de l'Amérique. L'Amérique aime les équipes qui surmontent les obstacles et l'adversité", a déclaré Harbaugh à propos de son équipe en novembre.

"Elle surmonte ce que les opposants, les critiques et les soi-disant experts pensent. C'est le genre d'équipe que je préfère".

Tout au long de la saison, Michigan s'est appuyé sur le quarterback J.J. McCarthy, qui jouera probablement un rôle essentiel lors de la demi-finale contre Alabama. Le quarterback est considéré comme un choix potentiel du premier tour de la draft NFL 2024 et la cote de McCarthy pourrait grimper s'il est capable de guider Michigan vers un championnat national.

Le running back Blake Corum a également joué un rôle clé dans la forme des Wolverines cette saison et a été nommé joueur offensif de l'année et joueur de retour de l'année de l'équipe cette saison. Il a parcouru plus de 1 000 yards cette saison, réitérant ainsi son impressionnant exploit de la saison dernière.

Une victoire contre vents et marées

Le Crimson Tide arrive en demi-finale avec un bilan de 12 victoires et 1 défaite, sa seule défaite ayant été concédée contre le Texas, autre demi-finaliste, plus tôt dans la saison.

L'Alabama peut se targuer d'avoir une attaque équilibrée, avec plusieurs joueurs qui contribuent à faire avancer l'équipe, mais la star du spectacle est la transformation du quarterback Jalen Milroe. Milroe a connu un début de saison difficile, lançant deux interceptions lors de la défaite de l'Alabama contre le Texas et a été mis sur le banc contre South Florida en semaine 3.

Après que les Crimson Tide ont survécu à cette quasi-victoire, l'entraîneur Nick Saban a réintégré Milroe en tant que titulaire, et il est depuis sur une trajectoire ascendante. Il a lancé pour 2 718 yards cette saison, mais il a aussi couru pour un impressionnant 468 yards, démontrant son habileté à la fois avec ses bras et ses jambes.

"Quand vous me regardez, vous ne pensez pas que je joue quarterback", a déclaré Milroe aux journalistes. "Vous pensez que je joue défenseur, tight end. Vous ne pensez pas que j'ai joué quarterback".

"En grandissant, lorsque j'allais en camp, on m'étiquetait comme receveur ou on me voyait comme ne jouant pas au poste de quarterback", a-t-il ajouté. "J'ai déjoué tous les pronostics en jouant quarterback, et c'est quelque chose que j'essaie de faire le plus souvent possible.

Aucun entraîneur de football universitaire n'a plus de titres nationaux que Saban, qui en a sept. Milroe pourrait l'aider à en obtenir huit.

Washington vs. Texas

Nous serons bons

Comme Michigan, les Huskies de Washington arrivent en demi-finale avec une fiche de 13-0 et une grande partie de leur succès peut être attribuée au quart-arrière Michael Penix Jr.

Penix, finaliste pour le trophée Heisman, a lancé pour 4 218 yards et 33 touchdowns. Sa cote de sélection a augmenté grâce à ses bonnes performances et pourrait continuer à le faire s'il se distingue lors des séries éliminatoires.

Penix semble également confiant à l'approche du Sugar Bowl.

"Je ne vais pas mentir, leur ligne de défense est bonne. Mais en même temps, ils n'ont pas joué notre ligne d'attaque", a déclaré Penix aux journalistes avant son match contre les Longhorns, selon Brett McMurphy. "Ils jouent bien, mais je ne dirais pas que nous jouons la ligne de défense des 49ers ou des Eagles, donc nous serons bons".

Outre Penix, le running back Dillon Johnson est un élément clé de l'attaque des Huskies. Johnson a parcouru 1 113 yards au cours de la saison régulière et affirme qu'il est de nouveau en pleine forme avant le Sugar Bowl.

"C'est la première fois que j'ai pu remettre mon pied en état, et c'est une bénédiction parce que le temps de repos est arrivé au bon moment", a déclaré Johnson aux journalistes, selon ESPN, après son repos d'un mois pour soigner une blessure au pied.

Penix et Johnson devront travailler en tandem pour se libérer l'un l'autre face à la défense des Longhorns.

Personne n'en veut plus

Les Longhorns du Texas arrivent à la Nouvelle-Orléans avec une solide fiche de 12 victoires et 1 défaite et chercheront à vaincre Washington après avoir perdu contre les Huskies lors de l'Alamo Bowl de l'année dernière.

Mais les Longhorns espèrent que leur attaque en pleine forme leur permettra de vaincre les Huskies cette fois-ci.

Le quarterback Quinn Ewers a connu une année productive et dispose d'un groupe de receveurs rapides, qui chercheront à convertir leurs tirs en profondeur contre la défense de Washington.

Le défenseur Jaylan Ford pense que son équipe sait exactement ce qu'elle fait avant la demi-finale.

"L'état d'esprit de l'équipe est très bon en ce moment. Je pense que tout le monde a compris quel était son rôle et ce qu'il devait faire pour l'équipe", a déclaré Ford avant le match, selon Sports Illustrated Fan Nation.

"Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour gagner, donc je pense qu'il s'agit maintenant de s'assurer que nous corrigeons les erreurs que nous avons commises depuis le début de la préparation.

"Nous savons ce que nous voulons vraiment obtenir, c'est-à-dire un championnat national, et maintenant que nous avons la chance d'y participer, je pense que personne ne le veut plus que les gars de cette équipe".

Wayne Sterling et David Close de CNN ont contribué au reportage.

