Les séries éliminatoires de la NFL : Les Philadelphia Eagles en route pour le Super Bowl grâce à leur victoire sur les San Francisco 49ers

Les Eagles ont marqué sur leur première possession et n'ont pas regardé en arrière dans la déroute des 49ers.

Les 49ers ont été momentanément privés de leur quarterback débutant Brock Purdy qui s'est blessé au coude droit dans le premier quart-temps, sur un coup du linebacker des Eagles Haason Reddick qui a forcé un fumble. Josh Johnson, quatrième quarterback de San Francisco, a remplacé Purdy jusqu'au troisième quart-temps avant d'être exclu du match en raison d'une commotion cérébrale.

Jouant sur le coude blessé, Purdy est revenu dans le match mais l'attaque des 49ers a eu du mal à marquer des points.

Pendant ce temps, le quarterback des Eagles, Jalen Hurts, et le jeu de course de Philadelphie ont écrasé la défense des 49ers, avec 148 yards et quatre touchdowns au sol. Avec son touchdown au quatrième quart-temps, Hurts (15) a dépassé Cameron Newton (14) pour le plus grand nombre de touchdowns au sol en une saison par un QB dans l'histoire de la NFL, y compris les playoffs, selon NFL Research.

Les Eagles, qui se qualifient pour le Super Bowl pour la première fois depuis leur victoire lors de la saison 2017-18, affronteront le vainqueur du championnat AFC entre les Bengals de Cincinnati et les Chiefs de Kansas City plus tard dimanche.

Le Super Bowl LVII aura lieu au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, le 12 février.

Cincinnati Bengals vs Kansas City Chiefs

Dans l'AFC, les Bengals et les Chiefs s'affrontent pour la deuxième saison consécutive. Le quarterback des Chiefs, Patrick Mahomes, cherchera à prendre sa revanche après la défaite cuisante de l'année dernière au Arrowhead Stadium. Le quarterback des Bengals, Joe Burrow, cherchera à reproduire le résultat de l'an dernier pour remporter sa quatrième victoire consécutive contre Kansas City.

Les Chiefs ont terminé la saison régulière en tant que tête de série numéro 1 de l'AFC. Ils ont bénéficié d'une semaine de repos lors de la Wild Card, se sont débarrassés des Jaguars lors de la Divisional Round et sont maintenant exactement là où ils veulent être.

Le seul problème est que leur quarterback vedette n'est pas en bonne santé à 100 %.

Mahomes a été victime d'une entorse de la cheville lors du tour de division. Il ne fait aucun doute qu'il persévérera malgré la douleur, mais tout problème de mobilité aura un impact sur ses capacités de jeu.

Mahomes devra faire preuve de créativité dans sa façon de faire progresser le ballon sur le terrain. La pression est également sur les joueurs de ligne offensive qui doivent protéger Mahomes. S'il est exposé, le risque de blessure augmente.

Bien que les Bengals soient l'équipe à l'extérieur et la tête de série la plus basse, il serait incorrect de les considérer comme les outsiders.

Lors du tour de division, ils ont battu les Bills et ont donné l'impression que c'était facile. Si ce match est un indicateur de la façon dont les choses se dérouleront ce week-end, les Chiefs devraient être prêts à se battre.

Il convient également de noter que l'histoire est favorable aux Bengals. Burrow est 3-0 contre Mahomes. Et dans les trois matchs, Cincinnati était à égalité ou en retard au début du quatrième quart-temps.

Même si les Chiefs prennent de l'avance, les Bengals ont prouvé qu'il ne fallait pas compter sur eux jusqu'au coup de sifflet final. Pour couronner le tout, Burrow est un quarterback encore meilleur que la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées dans un AFC title game. Ses chiffres se sont améliorés dans tous les domaines et il a acquis plus d'expérience en jouant à un haut niveau.

En fin de compte, les Chiefs sont une équipe d'élite avec un quarterback de calibre MVP, blessé ou non. Les Bengals sont une équipe jeune et talentueuse, avec l'histoire de leur côté. Seul l'avenir nous dira quelle équipe a ce qu'il faut pour passer à l'étape suivante.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com