Les sept principes de Kwanzaa

Le 26 décembre marque le début de Kwanzaa, également orthographié Kwanza (avec un "a" à la fin). Il s'agit d'une fête non religieuse de sept jours observée aux États-Unis, destinée à honorer les racines ancestrales des Afro-Américains. La célébration dure jusqu'au 1er janvier.

Le nom vient de l'expression swahili "matunda ya kwanza", qui signifie "premiers fruits".

Créée en 1966 par Maulana Karenga, nationaliste noir et professeur d'études panafricaines à l'université d'État de Californie à Long Beach, Kwanzaa est devenue populaire dans les années 1980 et 1990, parallèlement au mouvement du Black Power, et constitue le trio des fêtes d'hiver avec Hanoukka et Noël.

La fête est définie par Nguzo Saba, ou les sept principes. Chaque jour de la fête est consacré à un principe spécifique, marqué par l'allumage d'une nouvelle bougie sur le kinara, un candélabre à sept branches.

Même si la fête de Kwanzaa n'est plus aussi largement célébrée qu'auparavant, ses sept principes restent d'actualité pour certains. Voici un aperçu de ces principes et de leur signification.

Umoja

Umoja signifie unité en swahili.

Sur son site web consacré à Kwanzaa, Karenga définit ce principe comme suit : "S'efforcer de maintenir l'unité au sein de la famille, de la communauté, de la nation et de la race.

Kujichagulia

Ou autodétermination. Ce principe fait référence au fait de définir, nommer, créer et parler en son nom propre.

Ujima

Traduit par "travail et responsabilité collectifs", ujima se réfère à l'élévation de la communauté.

"Construire et maintenir notre communauté ensemble, faire des problèmes de nos frères et sœurs nos problèmes et les résoudre ensemble", écrit Karenga.

Ujamaa

Économie coopérative. Similaire à l'ujima, ce principe se réfère à l'amélioration de la situation économique de la communauté. "Construire et entretenir nos propres magasins, boutiques et autres entreprises et en tirer profit ensemble", écrit-il.

Nia

Nia signifie "but".

Karenga développe ce principe : "Faire de notre vocation collective la construction et le développement de notre communauté afin de redonner à notre peuple sa grandeur traditionnelle".

Kuumba

Signifiant "créativité", Karenga définit ce principe comme suit : "Faire toujours autant que nous le pouvons, de la manière dont nous le pouvons, afin de laisser notre communauté plus belle et plus bénéfique que celle dont nous avons hérité".

Imani

Le dernier principe se traduit par "foi".

Karenga le définit comme la foi en la communauté, en écrivant : "Croire de tout notre cœur en notre peuple, nos parents, nos enseignants, nos dirigeants, ainsi qu'en la justesse et la victoire de notre lutte."

Source: edition.cnn.com