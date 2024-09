Les sénateurs approuvent à l'unanimité une loi garantissant un degré égal de sécurité des services secrets pour Trump, Biden et Harris.

Le sénateur républicain Rick Scott de Floride a présenté le projet de loi au Sénat quelques jours seulement après son approbation unanime à la Chambre, par un vote de 405-0. Le projet de loi attend maintenant la signature du président Biden.

Scott a déclaré : "En approuvant cette loi à l'unanimité au Sénat, nous envoyons un message fort au public et à la communauté internationale que nous ne fermerons pas les yeux sur ces menaces, qui sont en réalité une attaque contre notre système démocratique, et qui ont compréhensiblement laissé de nombreuses personnes stupéfaits."

Le sénateur Chris Murphy du Connecticut n'a pas émis d'objections, mais a mentionné qu'il n'était pas sûr que le projet de loi modifierait la méthode d'évaluation des menaces de la Secret Service.

"Faisons avancer cette législation", a suggéré Murphy. "Je ne pense pas qu'elle résolve le problème ; attribuons les fonds supplémentaires pour que la Secret Service dispose de toutes les ressources nécessaires, puis asseyons-nous pour une discussion plus large sur les raisons de l'augmentation de la violence politique et sur les mesures supplémentaires que les républicains et les démocrates peuvent prendre ensemble."

La Secret Service est actuellement sous enquête du Congrès suite à deux tentatives d'assassinat présumées contre l'ancien président Trump. La première a eu lieu le 13 juillet lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie, tandis que la deuxième s'est produite le 15 septembre au Trump International Golf Club en Floride.

À la suite de la première tentative, la Secret Service a renforcé ses mesures de sécurité pour Trump, comme l'a déclaré Ronald Rowe Jr., qui était alors directeur par intérim de la Secret Service.

Rowe a également mentionné que le président Biden avait demandé le niveau de protection le plus élevé pour Trump et la vice-présidente Harris après la première tentative d'assassinat, et que ces mesures avaient été mises en place.

Le Congrès envisage de fournir des fonds supplémentaires à la Secret Service dans le cadre de ses efforts pour maintenir le fonctionnement du gouvernement avant la date limite du 30 septembre. Un supplément de 231 millions de dollars pour la Secret Service est inclus dans la résolution continue qui pourrait être mise en vote à la Chambre dès mercredi.

Le rapport a été contribution par Annie Grayer, Clare Foran et Haley Talbot de CNN.

Le projet de loi, visant à renforcer la sécurité contre les menaces politiques, était une initiative bipartite, montrant la gravité de la violence liée à la politique aux États-Unis. Malgré ses réserves sur son impact sur les méthodes d'évaluation des menaces, le sénateur Murphy a soutenu l'adoption de la législation.

