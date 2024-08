Les seigneurs des kayaks volent vers l'or, les femmes tremblent pour toujours pour le bronze.

Max Lemke et Jacob Schopf remportent l'or aux Jeux olympiques de Paris en K-2 500m. Paulina Paszek et Jule Hake avaient précédemment remporté le bronze dans la même épreuve après un finish serré.

Jacob Schopf et Max Lemke, qui avaient déjà remporté l'or en K-4, ont également remporté la première place en K-2 500m aux Jeux olympiques de Paris. Ils ont battu les Hongrois Bence Nadas et Sandor Totka, ainsi que les Australiens Jean van der Westhuyzen et Tom Green, en finale au stade nautique de Vaires-sur-Marne. Max Rendschmidt et Tom Liebscher-Lucz ont terminé cinquièmes. Schopf et Lemke avaient déjà remporté l'or en K-4 avec Rendschmidt et Liebscher-Lucz jeudi.

Plus tôt, Paulina Paszek et Jule Hake ont remporté le bronze en K-2 500m. Le duo a dû attendre nerveusement à la ligne d'arrivée du stade nautique de Vaires-sur-Marne avant de découvrir qu'ils avaient remporté le bronze, car deux médailles ont été attribuées pour l'épreuve. Ils ont terminé à égalité avec l'équipe hongroise de Noemi Pupp et Sara Fojt, sous les yeux du chancelier allemand Olaf Scholz.

L'or est allé à la Nouvelle-Zélande Lisa Carrington et Alicia Hoskin, l'argent à la Hongrie Tamara Csipes et Alida Dora Gazso. Le deuxième duo allemand de Lena Röhlings et Pauline Jagsch a terminé sixième. L'or olympique allemand précédent dans cette épreuve remontait à 2012, remporté par Franziska Weber et Tina Dietze, qui ont également remporté le bronze à Rio en 2016.

Après leur victoire en or en K-4, Jacob Schopf et Max Lemke ont également triomphé en K-2 500m à Paris. La ville de Paris a une fois de plus été le cadre de leur dernière victoire en or.

