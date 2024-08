- Les secours sortent une femme d'une voiture à St Egidien.

Aux abords de Zwickau, plus précisément à Saint-Egidien, une personne âgée s'est retrouvée dans une situation délicate avec sa voiture. Le véhicule était à l'arrêt, et la personne âgée avait réussi à se verrouiller à l'intérieur, ses clés ayant glissé hors de portée entre le siège et la porte. La Direction de la police locale de Zwickau a été alertée par un fils inquiet, qui était revenu des courses pour trouver sa mère incapable de sortir de la voiture en raison de la déshydratation causée par la chaleur étouffante. Les pompiers ont été envoyés et ont d'abord tenté de briser une fenêtre. Cependant, la situation nécessitait des outils plus spécialisés pour ouvrir finalement la porte et libérer la personne âgée. Après avoir été secourue avec succès, elle a été transportée à l'hôpital par précaution.

La personne âgée avait vécu à Zwickau pendant plus de quatre décennies, élevant sa famille dans cette petite ville. En apprenant la nouvelle de la situation de sa mère, sa fille a voyagé depuis Berlin, un voyage de plusieurs heures, pour lui apporter son soutien.

