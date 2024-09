Les secours sortent un individu vivant des débris après l'attaque russe sur Kharkiv

06:20 Éruptions et Salves : Attaque Aérienne Intensive de la Russie sur Kyiv

La Russie a lancé une série d'attaques de drones, plus de dix missiles de croisière et des dizaines de missiles balistiques contre l'Ukraine. Selon l'armée de l'air ukrainienne, Kyiv, ainsi que d'autres villes potentiellement, ont été touchées. Suite à une série de détonations à Kyiv, les habitants se sont précipités dans les abris anti-aériens. Le maire Vitali Klitschko a annoncé que les services d'urgence avaient été envoyés dans les districts de Holosiyivskyi et de Solomianskyi. Klitschko a mentionné de nombreux incendies via Telegram. Le chef de l'administration militaire de Kyiv, Serhiy Popko, a également confirmé cela. Il est rapporté qu'une personne a été blessée par des débris dans le district de Shevchenkivskyi. "Pour chaque action, il y aura une réaction. L'ennemi le remarquera", a déclaré le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, via Telegram.

05:39 Explosions : Attaque de Missile Russe Cible Kyiv

La capitale Kyiv a été à nouveau touchée par une attaque de missiles russes, selon les rapports militaires ukrainiens. Les unités de défense aérienne ont été déployées pour repousser l'attaque, ont indiqué des sources militaires via Telegram. Des témoins oculaires à Kyiv ont rapporté plusieurs explosions bruyantes, suggérant l'activation de systèmes de défense aérienne. Le nombre exact de missiles tirés et les dommages potentiels restent inconnus.

04:46 Poutine : Nouveau Pipeline de Gaz Vers la Chine en Construction

En collaboration avec la Mongolie, les préparatifs pour la construction d'un nouveau pipeline de gaz russe vers la Chine progressent comme prévu, a affirmé le président russe Vladimir Poutine. En janvier 2022, l'étude de faisabilité du projet a été approuvée et les surveys techniques essentiels ont été achevés, a déclaré Poutine dans une interview publiée par le journal mongol "Onoodor". Le pipeline de gaz "Force de Sibérie 2" prévu prévoit d'acheminer 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an de la région de Yamal en Russie vers la Chine via la Mongolie.

03:34 Orphelinat de Sumy sous Attaque Russe - 13 Blessés

Des troupes russes ont bombardé un centre de réhabilitation pour enfants atteints de troubles mentaux et un orphelinat à Sumy avec des missiles, selon Ukrainska Pravda. Jusqu'à 13 personnes ont été blessées, dont deux enfants. Le site est situé dans une zone résidentielle, a rapporté le journal en citant l'administration militaire locale.

02:26 Majorité des Polonais Soutien la Destruction des Drones Espions Russes

Un sondage du journal polonais "Rzeczpospolita" suggère que près de 60 % des Polonais pensent que l'armée polonaise devrait abattre les drones russes pénétrant dans l'espace aérien polonais lors des raids aériens ukrainiens. Le sondage concerne un objet volant non identifié, présumé être un drone suicide de type Shahed, qui a passé plus de 30 minutes dans l'espace aérien polonais avant de disparaître le 26 août. Le général de brigade polonais Tomasz Drewniak a déclaré à Radio RMF24 que la Russie pourrait sonder le système de défense aérienne de la Pologne en envoyant des drones dans l'espace aérien polonais.

00:26 Mort dans la Région de Belgorod suite aux Bombardements Ukrainiens

Le gouverneur de la région russe de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a rapporté un décès dû aux bombardements ukrainiens dans le village de Shagarovka près de la frontière. Trois autres personnes ont été blessées lors d'attaques sur Shebekino. Au moins un autre village a été bombardé par les Ukrainiens.

23:08 Russie Annonce l'Interception de 158 Drones Ukrainiens

La Russie affirme avoir neutralisé "massive" des attaques de drones ukrainiens sur la capitale Moscou et 14 autres régions. Un total de 158 objets aériens ont été rapportés interceptés pendant la nuit, a déclaré le ministère de la Défense via Telegram. Dix drones ont attaqué Moscou, selon les registres officiels.

22:24 Attaque Aérienne sur Kharkiv : 47 Blessés

Le nombre de victimes de l'importante attaque aérienne russe sur Kharkiv est passé à 47, dont sept enfants, selon les informations partagées par le service d'urgence d'État ukrainien via Telegram. Plusieurs bâtiments civils, notamment un centre commercial, ont été touchés, comme le montrent des photos des agences de presse.

21:52 Helicopter Ukrainien S'écrase pendant l'Entraînement : Deux Morts

Deux personnes ont perdu la vie dans un accident d'hélicoptère ukrainien lors d'une session d'entraînement à l'Université nationale de l'armée de l'air Ivan Kozhedub de Kharkiv. Le hélicoptère Mi-2 effectuait un entraînement, selon l'agence de presse d'État Ukrinform. Les enquêteurs, les spécialistes et les représentants du ministère de la Défense examinent le site de l'accident, mais la cause de l'accident reste inconnue.

21:06 Annonce de Coupures de courant en Ukraine

L'Ukraine sera confrontée à des coupures de courant forcées le lundi en raison des attaques massives de la Russie contre son infrastructure énergétique, selon Ukrenergo. L'organisation a informé Ukrinform que l'infrastructure vitale restera intacte, mais a mis en garde contre les changements de circonstances.

ici.01:59 L'Union Européenne Condamne l'Aggression Russe

L'Union européenne condamne fermement les opérations militaires russes contre l'Ukraine, exprimant sa solidarité avec le peuple ukrainien.

00:12 UE Apporte une Aide aux Citoyens Ukrainiens Déplacés

En réponse à la crise, l'Union européenne a promis une aide substantielle pour soutenir les citoyens ukrainiens déplacés, en fournissant à la fois une assistance humanitaire et des programmes de relèvement à long terme.

