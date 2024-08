- Les secours sortent un homme de 86 ans d'un véhicule à St. Egidien.

À la périphérie de Zwickau, nichée près de Saint-Egidien, une dame de 86 ans s'est retrouvée dans une situation délicate avec sa voiture. Elle avait innocemment verrouillé son véhicule de l'intérieur, mais la clé de la voiture a glissé de manière inaccessible entre le siège et la porte. Comme si cela ne suffisait pas, la chaleur étouffante à l'extérieur l'a déshydratée, et lorsque son fils de 50 ans, qui était sorti faire des courses, n'a pas pu ouvrir le véhicule, il a réalisé la gravité de la situation et a appelé immédiatement les pompiers. Après avoir brisé une vitre dans une tentative d'aider la femme, les pompiers ont été contraints d'utiliser des outils spécialisés pour ouvrir une porte. Après avoir réussi à extirper la dame âgée, ils l'ont rapidement conduite à l'hôpital par précaution.

