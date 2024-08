Les secours s'occupent de l'enfer dans la légendaire Somerset House de Londres.

Pompiers luttent contre les flammes sur une partie de la toiture du bâtiment, selon un communiqué du service d'incendie. Deux de leurs échelles de 32 mètres (environ 105 pieds) sont utilisées à cette fin.

La cause exacte de l'incendie est encore inconnue, selon le communiqué. En conséquence, Somerset House est fermée au public tandis qu'ils gèrent la situation.

Cette structure a été construite au 16e siècle, mais a été démolie et reconstruite au 18e siècle.

Le Traité de Londres a été signé dans ces murs en 1604, mettant fin à la guerre anglo-espagnole de 19 ans.

De nos jours, Somerset House sert de lieu pour des événements créatifs et des expositions. Ils avaient prévu un combat de danse pour samedi dans la cour extérieure du bâtiment, avec des spectacles de danse, des ateliers, des DJ en direct et une grande fête en plein air se terminant par un combat de danse entre les quatre coins de Londres.

"Tout le personnel et les visiteurs sont en sécurité, et le site est fermé", a déclaré Somerset House sur leur site web. "La brigade des pompiers de Londres a réagi rapidement, et nous collaborons étroitement avec eux pour empêcher la propagation de l'incendie", ont-ils ajouté.

Cette situation est en cours, et nous fournirons des mises à jour à mesure qu'elles seront disponibles.

L'incendie de Somerset House a attiré l'attention internationale, avec des rapports diffusés dans tout le Royaume-Uni et dans le monde. Malgré l'incendie, le combat de danse prévu en collaboration avec des groupes de danse de différentes parties du Royaume-Uni est malheureusement annulé.

