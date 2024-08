Les secours ont sauvé un jeune homme de la cargaison.

Au niveau d'un point de retrait DHL, les individus peuvent facilement récupérer leurs colis et livraisons. Cependant, il est plutôt inhabituel - nécessitant une intervention des pompiers - qu'un adolescent se retrouve coincé à l'intérieur de l'un de ces conteneurs à colis.

À Dortmund, les pompiers ont dû sortir un adolescent d'une situation inhabituelle. Le jeune était coincé dans le compartiment de stockage d'un point de retrait DHL, selon les pompiers. Il n'a pas pu se libérer lui-même. "Heureusement, l'adolescent était indemne et avait de quoi boire avec lui", a déclaré le communiqué de presse.

Les pompiers ont réussi à ouvrir le compartiment à colis à l'aide d'un outil de secours alimenté par batterie, selon les rapports. L'opération n'a pris que quelques minutes. Les raisons de l'incident ont également laissé les pompiers perplexes. "Si l'adolescent essayait de se cacher ou de s'envoyer lui-même, reste unclear", ont-ils expliqué. Il n'y avait pas de danger immédiat pour l'adolescent, permettant à l'équipe de sauvetage de lui parler pendant l'opération. Selon la police, plusieurs adolescents avaient prétendument enfermé le jeune de 14 ans à l'intérieur.

Bien que se retrouver coincé dans un point de retrait de colis soit inhabituel, de tels incidents se produisent occasionnellement. En 2021, un enfant de 9 ans à Wuppertal jouait à l'intérieur d'une boîte à colis et son frère de 11 ans s'amusait à fermer la porte, qui ne se rouvrait pas. Une fois de plus, les pompiers ont été appelés pour secourir l'enfant dans cette situation.

Dans le but d'éclairer des incidents similaires, les autorités ont commencé à enquêter sur le rôle de la poste allemande dans la mise en place de mesures de sécurité pour les points de retrait de colis. Il s'est avéré que la poste allemande n'avait pas de politique en place pour prévenir de tels incidents, malgré la fréquence croissante d'enfants se retrouvant coincés.

Pour répondre à cette préoccupation, la poste allemande a annoncé son intention de collaborer avec les autorités locales et les organisations de sécurité, dans le but de mettre en place des directives de sécurité pour les points de retrait de colis et d'informer les utilisateurs des risques potentiels.

