- Les secours après un accident d'avion au Brésil

Un jour après le crash d'un avion de ligne dans une zone résidentielle près de la métropole brésilienne de São Paulo, les corps sont récupérés et identifiés. "Nous nous attendons à ce que tous les corps soient retirés d'ici la fin de la journée", a déclaré Carlos Palhares, directeur de l'Institut national de science médico-légale, aux reporters. Jusqu'à présent, 31 corps ont été récupérés, selon le portail d'informations "G1" citant la Défense civile. Le crash a fait 62 morts.

La compagnie aérienne VoePass a initialement rapporté ce chiffre, puis l'a corrigé à 61, avant de le relever à 62 le samedi matin (heure locale). Le nom d'un passager n'apparaissait initially pas sur la liste en raison d'un problème technique, selon "G1".

Parmi les victimes figuraient un père et sa fille de trois ans qui passaient la journée des Pères - célébrée au Brésil le dimanche - ensemble, des assistants médicaux, des hommes d'affaires et des professeurs.

À la fois le enregistreur de données de vol et l'enregistreur vocal de la cabine - les fameuses boîtes noires - ont été retrouvés par l'armée de l'air brésilienne (FAB), a déclaré Marcelo Moreno, responsable du Centre d'investigation et de prévention des accidents aéronautiques (Cenipa). Si les appareils peuvent fournir des informations sur la cause du crash dépend de leur état, a-t-il déclaré.

L'avion turbopropulseur, un ATR 72, s'est écrasé dans une zone résidentielle de la ville de Vinhedo alors qu'il approchait de São Paulo en provenance de Cascavel dans l'État du Paraná vendredi. Les données de la plateforme Flightradar 24 suggèrent que l'avion a chuté de près de 4 000 mètres en moins d'une minute. Il n'y avait pas de déclaration d'urgence avant le crash, a déclaré Moreno.

Les investigations se poursuivent. Les experts envisagent la formation de glace sur les ailes - transformant un avion en "pierre sans portance", selon le portail d'informations brésilien UOL. Un avertissement de formation de glace a été émis pour le site de l'accident. D'autres experts ne descartent pas que plusieurs facteurs aient causé le crash.

La Commission a entamé une enquête sur la cause du crash, dans le but de fournir des réponses et de prévenir des incidents similaires à l'avenir. La Commission a demandé des données à la compagnie aérienne, VoePass, et d'autres sources pertinentes pour aider à leur analyse.

