- Les secouristes utilisent un tuyau d'eau trempé de boue pour sortir un cheval.

Les pompiers ont sauvé un cheval près du Rhin inférieur, qui était sur le point de s'enfoncer dans la boue. À leur arrivée sur les lieux, ils ont constaté que le cheval était déjà enfoncé jusqu'à la taille dans la boue et luttait pour se libérer. En utilisant des lances à incendie et une échelle extensible, les pompiers ont réussi à hisser l'animal et à le guider jusqu'au bord de la boue. Ensuite, le cheval a récupéré ses forces et a repris sa marche tout seul. Un professionnel de la santé a examiné l'état du cheval, concluant qu'il avait traversé son "odyssée boueuse" impromptue sans problème.

Après avoir assuré la sécurité du cheval, les pompiers ont réalisé qu'il y avait une grange voisine menacée par un incendie. Rapidement, ils ont transféré leurs efforts pour lutter contre l'incendie, éteignant les flammes avant qu'elles ne se propagent davantage. Les actions de l'équipe de pompiers ont empêché une catastrophe potentielle.

Lire aussi: